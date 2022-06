Ministrowie obrony NATO o broni dla Kijowa

– Wojna Rosji z Ukrainą stanowi największe od dziesięcioleci zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa, dlatego musimy zrestrukturyzować sposób reagowania NATO i podjąć decyzje, które wzmocnią Sojusz w świecie coraz bardziej konkurencyjnym i niepewnym. Dlatego szczyt w Madrycie będzie miał charakter przełomowy – ocenił sekretarz generalny Sojuszu. Stoltenberg wyjaśnił, że na czerwcowym spotkaniu będą podjęte ważne decyzje dotyczące polityki odstraszania i obrony, koncepcji strategicznej Sojuszu, dalszego wsparcia Ukrainy i innych zagrożonych partnerów. Określone zostanie także stanowisko NATO wobec Rosji i po raz pierwszy wobec Chin. Pod obrady trafią wnioski Finlandii i Szwecji o członkostwo w Sojuszu. Jens Stoltenberg przekazał, że w szczycie zdalnie będzie uczestniczył prezydent Wołodymyr Zełenski.

W obradach uczestniczył minister Mariusz Błaszczak. W kwaterze głównej NATO w Brukseli szef MON zaapelował o większe i szybsze dozbrajanie Ukrainy. Przypomniał, że Polska należy do państw, które mają największy wkład we wspieraniu Kijowa, ale jak dodał – nie wszystkie państwa „angażują się zgodnie z ich możliwościami”. Podkreślił, że nie można dopuścić do odbudowy rosyjskiego imperium w Europie, bo to zagraża wolności państw europejskich. – Z naszego punktu widzenia niepodległa Ukraina oznacza niepodległą Polskę. Naszym celem jest to, byśmy mieli południowo-wschodnią granicę z Ukrainą, a nie z Rosją. Jeśli Rosja podbije Ukrainę, to nie zatrzyma się, tylko pójdzie dalej, bo celem Kremla jest odbudowanie imperium – powiedział szef MON-u. – Mamy do czynienia z działaniami Rosji, które mają charakter zbrodni wojennych popełnianych na Ukrainie. Nie możemy dopuścić do tego, by ta wojna się rozlała i wspieramy Ukrainę, by mogła odeprzeć inwazję rosyjską – podkreślił Mariusz Błaszczak.

Szef MON-u wspomniał, że rozmowy ministrów dotyczyły także budżetu NATO i zwiększenia wydatków na obronność w poszczególnych krajach. – Budżet Sojuszu Północnoatlantyckiego jest obecnie niższy niż był na początku lat dziewięćdziesiątych. A obecnie w NATO jest 30 państw, wtedy było ich 16. Dziś jest wojna u granicy NATO, a wtedy wojny nie było. W związku z tym Polska opowiedziała się za zwiększeniem budżetu Sojuszu – przekonywał Błaszczak. Podczas obrad polski minister przedstawił główne założenia Ustawy o obronie ojczyzny. – To fundament, na którym budujemy całą konstrukcję związaną z polityką odstraszania i jednocześnie wzmacnianiem Wojska Polskiego. Wzmacnianie to służy odstraszaniu agresora, czyli Rosji – dodał.

Mariusz Błaszczak spotkał się z ministrami obrony Wielkiej Brytanii, Hiszpanii oraz Węgier, Czech i Słowacji. Rozmowy dotyczyły m.in. nowych form współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej. W Brukseli minister podpisał także umowę między rządami Polski i Albanii o współpracy obronnej.