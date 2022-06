Szkarłatne berety świętują

– Stoicie na straży przestrzegania przepisów i wykonywania rozkazów, co ma ogromne znaczenie dla naszych sił zbrojnych – mówił gen. Rajmund Andrzejczak , szef Sztabu Generalnego WP podczas uroczystej zbiórki w Warszawie z okazji święta Żandarmerii Wojskowej. Generał dodał, że przestrzeganie zasad, porządku i prawa jest niezwykle ważne w każdej armii. – Bez tego staje się ona tym, czym jest obecnie wojsko rosyjskie, które nie trzyma żadnych standardów nowoczesnych sił zbrojnych – stwierdził szef SGWP.

Służba dla bezpieczeństwa

Gen. Andrzejczak chwalił Żandarmerię, mówiąc, że to formacja silna duchem i niezwykle sprawna organizacyjnie. Dziękował żołnierzom za wykonywanie zadań. Wspomniał, że wczoraj podczas odprawy kadry kierowniczej resortu obrony i polskich sił zbrojnych mówiono m.in. o zaangażowaniu żandarmów w walkę z pandemią koronawirusa, w zapobieganie kryzysowi na granicy polsko-białoruskiej oraz w konwojowanie dostaw sprzętu na Ukrainę.

„Żandarmeria Wojskowa, dbając o dyscyplinę wśród żołnierzy, zapobiegając przestępstwom i wykrywając je, zapewnia prawidłowe funkcjonowanie sił zbrojnych i jest częścią systemu bezpieczeństwa narodowego” – napisał prezydent Andrzej Duda w liście do uczestników uroczystości. Prezydent podkreślił, że Polska, m.in. dzięki zaangażowaniu ŻW, zdała egzamin podczas niedawnych sytuacji kryzysowych: pandemii, ataku hybrydowego na polsko-białoruskiej granicy i potrzebie wsparcia walczącej Ukrainy. Dziękując żandarmom za służbę, Andrzej Duda zaznaczył, że odznaczają się oni rzetelnością i skrupulatnością.

Do uczestników uroczystości list skierował także Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. „ŻW to służba na rzecz bezpieczeństwa obywateli i przestrzegania dyscypliny w wojsku” – napisał szef MON-u. Podkreślił, że żandarmi potrafią szybko i skutecznie reagować na każde wyzwania, a szkarłatny beret to symbol rzetelnej służby. „Jesteście wszędzie tam, gdzie jest polskie wojsko i gdzie społeczeństwo potrzebuje waszego wsparcia” – dodał minister. Życzył żołnierzom i pracownikom, aby służba i praca w ŻW dawały im satysfakcję.

– Wszystkim żołnierzom i pracownikom dziękuję za profesjonalną, pełną poświęcenia oraz determinacji służbę i pracę na rzecz polskich sił zbrojnych, bezpieczeństwa Polaków oraz integralności naszych granic – zwrócił się do swoich podkomendnych gen. dyw. Tomasz Połuch, komendant główny Żandarmerii Wojskowej. Podkreślił, że ich aktywna postawa, działania związane z zapewnieniem nienaruszalności granicy polsko-białoruskiej oraz inwazją Rosji na Ukrainę wpływają na wizerunek formacji. – Wzorowo wywiązujecie się z powierzonych wam zadań, dzięki temu ŻW cieszy się zaufaniem społecznym, a służba w niej jest powodem do dumy – podsumował gen. Połuch.

Podczas uroczystości wręczono żołnierzom medale m.in. nadane przez prezydenta „Za długoletnią służbę”, przyznane przez ministra obrony „Za zasługi dla obronności kraju” oraz nadane przez komendanta głównego ŻW odznaki honorowe ŻW. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów formacji.

Na straży prawa

Powołana 1 września 1990 roku Żandarmeria Wojskowa to wyodrębniona i wyspecjalizowana służba wchodząca w skład sił zbrojnych. Jej zadaniem jest zapewnienie przestrzegania dyscypliny wojskowej oraz ochrona porządku publicznego i zapobieganie popełnianiu przestępstw na terenach jednostek wojskowych oraz w miejscach publicznych.

Żołnierze w szkarłatnych beretach zajmują się także m.in. pilotowaniem kolumn wojskowych, konwojowaniem osób, dokumentów i mienia wojskowego, uczestniczą też w misjach pokojowych i stabilizacyjnych pod auspicjami NATO, ONZ i UE. Obecnie pełnią służbę w Bośni i Hercegowinie, Kosowie oraz Libanie.

Formacja liczy około 3 tys. żołnierzy. Komendzie Głównej ŻW podlega siedem oddziałów terenowych: w Bydgoszczy, Elblągu, Krakowie, Lublinie, Szczecinie i Żaganiu oraz oddział mazowiecki, dwa oddziały specjalne w Warszawie i Mińsku Mazowieckim, Oddział Zabezpieczenia ŻW, a także Centrum Szkolenia ŻW w Mińsku Mazowieckim.

Żandarmeria Wojskowa obchodzi święto 13 czerwca (w tym roku uroczystości zostały przesunięte o jeden dzień ze względu na odprawę kadry kierowniczej sił zbrojnych), na pamiątkę powołania tego dnia w 1831 roku Straży Polowej. Formacja ta w okresie powstania listopadowego wykonywała zadania wojskowego organu bezpieczeństwa w Wojsku Polskim. Święto ŻW zostało ustanowione w 1994 roku decyzją ministra obrony.