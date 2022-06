Nowy dowódca 2 Dywizjonu Okrętów Transportowo-Minowych

W piątek, 10 czerwca, w świnoujskim Porcie Wojennym, miała miejsce uroczystość przekazania dowodzenia 2 Dywizjonem Okrętów Transportowo-Minowych. Ze stanowiska ustąpił komandor Marek Obrębski, który przez ostatnie 4 lata dowodził jednostką i został wyznaczony na wyższe stanowisko służbowe w COM - DKM. Nowym dowódcą dywizjonu został komandor porucznik Piotr Mazurek.

– Największą wartością tej jednostki są ludzie, którzy tworzą jej potencjał i wizerunek. W dniu dzisiejszym z całą stanowczością i świadomością powtarzam to raz jeszcze. To Wy oficerowie, podoficerowie, marynarze i pracownicy Resortu Obrony Narodowej stanowicie sól tej jednostki […] Zawsze widziałem u Was zapał, chęć współpracy, zaangażowanie, szacunek do drugiego człowieka i kulturę osobistą. Utrzymujcie dalej taką postawę, a potencjał jakim dysponujecie będzie nadal pomnażał sukcesy dywizjonu – tymi słowami ustępujący ze stanowiska komandor Marek Obrębski pożegnał się z podwładnymi, życząc jednocześnie swojemu następcy wielu służbowych sukcesów oraz dowódczego szczęścia.

Nowy dowódca komandor porucznik Piotr Mazurek w swoim okolicznościowym przemówieniu podziękował za zaufanie przełożonym oraz zwrócił się bezpośrednio do podległych mu żołnierzy: „Stojącym przede mną oficerom, podoficerom i marynarzom 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo Minowych, mogę obiecać, że nie będę wymagał więcej niż wymagam od samego siebie, będę pracował tak ciężko jak Wy służycie dla naszej jednostki. Obiecuję zdobyć i utrzymać szacunek dla siebie jako Dowódcy i co istotniejsze zaufanie do decyzji, które będę musiał podejmować […] Obiecuję również dołożyć wszelkich starań żebyście byli ze mnie dumni, tak jak ja jestem dumny z Waszej służby i profesjonalizmu, którego jestem świadkiem, na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat służby na okrętach dywizjonu i w jego sztabie.”