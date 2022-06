Historia wraca do Rembertowa…

Wojsku potrzebna jest głęboka teoretyczna refleksja dotycząca współczesnych wyzwań związanych z różnymi aspektami bezpieczeństwa, szczególnie bezpieczeństwem militarnym. Powinna ona być wielostronna i interdyscyplinarna, ale też osadzona w ogólnej perspektywie, aby właściwie spoglądać na człowieka, świat i historię. Powinna także, zarówno na płaszczyźnie teoretycznej, jak i na użytek praktyków – wskazać, jak najskuteczniej posługiwać się instrumentami siły militarnej, w tym wywiadem i kontrwywiadem. To właśnie dlatego powstał na Akademii Sztuki Wojennej nowy kierunek studiów – historia. Zapraszamy tegorocznych maturzystów do podjęcia tych studiów i zapoznania się z ofertą Akademii na stronach uczelni. Rekrutacja na ten kierunek już trwa! Historia wraca do Rembertowa!

Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) jest najwyższej rangi uczelnią wojskową – w jej murach kształcą się studenci cywilni i doskonalą oficerowie. Zachowując dziedzictwo pokoleń, ASzWoj wytycza nowe kierunki rozwoju myśli wojskowej przez prowadzenie innowacyjnych badań, wysoką jakość kształcenia oraz wykorzystanie współczesnej wiedzy i praktyki sztuki wojennej, odpowiadając tym samym na obecne i przyszłe potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZRP).

Misja Akademii obejmuje prowadzenie badań naukowych oraz przygotowanie wykwalifikowanych kadr na potrzeby Sił Zbrojnych RP i systemu obronnego państwa. Uczelnia realizuje ją, opierając się na najwyższych wartościach etycznych i obywatelskich, takich jak dążenie do prawdy, szacunek dla wiedzy, patriotyzm, rzetelność, otwartość na nowe idee i poszanowanie człowieka.

Działalność powstałego w 2019 roku Instytutu Historii Wojskowej (IHW) ma charakter interdyscyplinarny. Jest ona ukierunkowana na zagospodarowanie istotnych dla bezpieczeństwa państwa obszarów poszukiwań i kształcenia. Leżą one na styku historii – pojmowanej jako nauka o dziejach państwa, narodu, społeczeństwa i o procesach ich rozwoju, politologii – postrzeganej jako nauka o teorii polityki, myśli społeczno-politycznej, nauk o państwie i systemach politycznych – oraz nauk o bezpieczeństwie postrzeganych jako sposób wykorzystania wiedzy, zarówno teoretycznej, jak i praktycznej, w tworzeniu instytucji stojących na straży bezpieczeństwa państwa. Podejmowane wysiłki badawcze i dydaktyczne mają pomóc w wytropieniu tych wątków, które w szybko zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa pomogą utkać nowe, autentyczne historycznie i przydatne praktycznie, konstrukcje. Akademia dążyć będzie również do rzeczywistego powrotu do prowadzenia zaawansowanych studiów historycznych przez uczelnie wojskowe.