Przeszkoda wodna pokonana

Żołnierze Błękitnej Brygady ćwiczyli pokonywanie przeszkody wodnej różnymi sposobami.

Jest to jeden z elementów szkolenia 3 Batalionu Piechoty Zmotoryzowanej w ramach przygotowania między innymi do słuzby w PKW Rumunia oraz do realizacji bieżących zadań pododdziału.