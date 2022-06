Konferencja naukowa „Bóg, Honor, Ojczyzna"

Szczególnie interesujący jest aspekt porównania sposobu widzenia przez władze komunistyczne osobowości żołnierza czy funkcjonariusza aparatu represji Polski „ludowej” a postrzegania kandydata do służb mundurowych i specjalnych w Polsce do 1939 r. czy po 1990 r.

Jak wyglądał etos żołnierza czy funkcjonariusza od 1918 r. do czasów współczesnych? Jak się to postrzeganie zmieniło w czasie? Jak odnoszono się do imponderabiliów w okresie II Rzeczypospolitej i Polski „ludowej”? Jak postrzegano suwerenność państwa i do jakich tradycji się odwoływano w szkołach wojskowych czy ośrodkach szkolenia służb specjalnych? Jak działały sądy honorowe? Na co zwracano uwagę przy przyjmowaniu do służb mundurowych i specjalnych? Jak postrzegano kiedyś, a jak postrzega się obecnie patriotyzm, służbę ojczyźnie, honor? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć na tej konferencji.

Konferencja odbędzie się w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „Komunistyczny aparat represji”.

Termin konferencji: 8–10 czerwca 2022 r.

Miejsce konferencji: Hotel „Złote Arkady”, ul. Boya-Żeleńskiego 12, Częstochowa