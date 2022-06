Mistrzostwa Klas Mundurowych. Będzie z tej młodzieży pożytek

W Mistrzostwach, które odbyły się już po raz piąty, wzięło udział 125 uczniów z 22 klas mundurowych z całej Polski. Niektórzy z nich – tak jak kadeci z Zespołu Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie, pokonali setki kilometrów, by wziąć udział w rywalizacji na drawskim poligonie. Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko, ppłk. Andrzej Niegmański, już podczas ich oficjalnego rozpoczęcia przypomniał, że zawody to nie tylko okazja do doskonalenia umiejętności, ale przede wszystkim kształtowanie ducha walki.

Oprócz punktowanych konkurencji odbyły się także zajęcia na trenażerze kołowego transportera opancerzonego Rosomak, pokaz sprzętu służb mundurowych oraz szkolenie z technik samoobrony realizowane przez służbę więzienną.

Jedną z formacji wspierających organizację zawodów były również wojska obrony terytorialnej. To nie przypadek.– Uczniowie klas mundurowych to wybrana grupa, która ceni sobie wartości takie, jak miłość do ojczyzny, patriotyzm. Chętnie pomagamy w szkoleniu takich osób, by dzięki nabytym umiejętnościom, mogły dalej realizować pasje, a w przyszłości zasilić Wojsko Polskie. Mistrzostwa są okazją do wypróbowania swoich sił oraz sprawdzenia w praktyce tego wszystkiego, czego ci młodzi ludzie uczą się w szkole. Pozwalają także doskonalić współpracę w grupie, co jest jedną z bardziej przydatnych umiejętności – mówi ppłk. Maciej Paul z 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Do żołnierzy WOT należało między innymi zabezpieczanie strzelania z karabinka kbks. - Szczególnie cenimy sobie postawy kadetów, którzy z zaangażowaniem doskonalą swoje umiejętności strzeleckie. Daje to pewność, że z pełną odpowiedzialnością kształtują umiejętności niezbędne w służbach mundurowych – mówi mówi kpr. Marcin Aszer, jeden z instruktorów strzelectwa 142 blp z Choszczna.

Organizatorzy byli pod wrażeniem zaangażowania i umiejętności uczniów biorących udział w Mistrzostwach. – Będziemy mieli z tej młodzieży pożytek, to świadomi ludzie. Z optymizmem widzę ich przyszłość – ocenia mjr rez. Andrzej Kowalewski, który współpracuje z Centrum Szkolenia Bojowego w Drawsku Pomorskim.

A młodzież była zachwycona. Uczestnicy zawodów zapowiadają, że stawią się na kolejne edycje mistrzostw. Wśród nich są tacy, którzy przyjeżdżają na poligon drawski od 2017 roku, kiedy to miały miejsce pierwsze zmagania.

Inni, jak kadeci klasy policyjnej z Tomaszowa Mazowieckiego, przyjechali tu pierwszy raz. Wśród konkurencji, które zapadły im w pamięć wymieniają przede wszystkim szkolenie ogniowe. Jednak, jak mówią, wszystkie konkurencje były niezwykle atrakcyjne i zainspirowały ich do indywidualnych treningów. Jak mówi brygadier Przemysław Grzybowski, prowadzący klasę pożarniczą w Zespole Szkół w Policach, dzięki spotkaniom pasjonatów munduru każda z formacji może lepiej się poznać i dzielić doświadczeniem.

W klasyfikacji generalnej V Ogólnopolskich Mistrzostwa Klas Mundurowych zwyciężyło Prywatne Liceum Ogólnokształcące EDUKACJA o profilu policyjnym z Lubasza. Kolejne miejsca zajęły Zespół Szkół im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11. Września 2001r. z Kalisza Pomorskiego o profilu wojskowym i Zespół Szkół im. gen. Andersa ze Złocieńca.

Mistrzostwa odbyły się pod honorowym patronatem Ministra Obrony Narodowej, Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej i Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Organizatorem imprezy był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2011 r. w Kaliszu Pomorskim oraz Centrum Szkolenia Bojowego im. płk Franciszka Sadowskiego w Drawsku Pomorskim.

Tekst: Katarzyna Hałaczkiewicz