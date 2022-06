Terytorials z Łomży na podium międzynarodowych zawodów wojskowych

Żołnierz 13 batalionu lekkiej piechoty w Łomży stanął na podium zawodów Best Soldier Competition w Chorwacji. Na uwagę zasługuje fakt, że dla wojsk obrony terytorialnej był to debiut na tych zwodach.

Przed wyjazdem do Chorwacji terytorialsi musieli przejść kwalifikacje w Polsce. Stanęło do nich siedemnastu żołnierzy WOT. Pięciu z nich uzyskało kwalifikację, ale na zawody pojechało tylko dwóch z najlepszymi wynikami: kpr. Dariusz Zduńczyk z 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz st. kpr. Daniel Kołakowski z 4 Warmińsko- Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Na linii startu w Chorwacji stanęło 75 żołnierzy z dziewięciu państw. Ich zadaniem było pokonanie 30 km trasy, na której rozmieszczone były punktowane konkurencje (m.in. strzelanie z chorwackiej broni, schodzenie po stromym zboczu z liną, rzut granatem, pokonanie przeszkody wodnej, pierwsza pomoc przedmedyczna). Zawodnicy musieli pokonać trasę z karabinkiem, magazynkami, plecakiem dociążonym do 15 kg oraz wodą, której waga nie wliczała się jednak do wymaganego ciężaru. Dodatkowo startujący żołnierze mogli korzystać wyłącznie z mapy i kompasu. Zabronione było używanie nawigacji satelitarnej etc.