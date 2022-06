Historyczna wizyta w Kijowie

W środę w Kijowie odbyły się polsko-ukraińskie konsultacje rządowe. Rozmowy dotyczyły m.in. pomocy w odparciu rosyjskiej agresji oraz współpracy obu krajów w powojennej odbudowie Ukrainy. Polska jest pierwszym krajem, który przeprowadził z rządem w Kijowie rozmowy w takiej formule. – To spotkanie przejdzie do historii – skomentował wicepremier Jarosław Kaczyński.





Polskiej delegacji na rozmowy z ukraińskim rządem przewodniczył premier Mateusz Morawiecki. Wraz z prezesem Rady Ministrów do Ukrainy pojechali wicepremier Jarosław Kaczyński; wicepremier Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego; Jacek Sasin, minister aktywów państwowych; Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji; Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej; Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska oraz Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii. Polska jest pierwszym krajem, który zdecydował się na rozmowy z rządem w Kijowie na takim szczeblu i w tak szerokiej formule od początku rosyjskiej inwazji. – Takie spotkania międzyrządowe są w Europie normą, ale to było czymś zupełnie niezwykłym nie tylko dlatego, że odbywa się w Kijowie, ale dlatego, że jego treść dalece przekraczała to, co zwykle odbywa się podczas tych spotkań – mówił Jarosław Kaczyński po zakończeniu konsultacji. – To była rozmowa przyjaciół i sojuszników, która przejdzie do naszej wspólnej historii – dodał.



Rozmowy dotyczyły bardzo szerokiego spektrum tematów. Przede wszystkim dalszej pomocy ze strony Polski w walce z rosyjskim agresorem, reprezentowania interesów ukraińskich na arenie międzynarodowej, niwelowania skutków wojny, np. poprzez pomoc uchodźcom oraz udziału polskich firm w powojennej odbudowie Ukrainy.



Jednym z przykładów takiego bezpośredniego wsparcia jest budowa na terenie Ukrainy miasteczek kontenerowych dla uchodźców ze wschodnich rejonów tego kraju. Dwa takie osiedla, w Borodziance i Buczy, otworzył dzisiaj premier Morawiecki. Schronienie w nich znajdzie 1000 osób, a we wszystkich, które powstaną przy pomocy polskich firm, ok 20 tys. – Staramy się tutaj dzisiaj przywrócić namiastkę życia. Oby ta tymczasowość była jak najkrótsza i obyśmy przywrócili jak najszybciej normalne warunki – mówił szef rządu.





Przedstawiciele obu krajów podpisali dzisiaj osiem dokumentów dotyczących: energetyki, współpracy wojskowo-obronnej, współpracy transgranicznej i celnej, polityki ekologicznej, polityki regionalnej, odbudowy Ukrainy oraz współpracy w zakresie pamięci narodowej. Jednym z ujawnionych projektów z zakresu współpracy wojskowej ma być powstanie polsko-ukraińskiego przedsiębiorstwa, produkującego broń i sprzęt wojskowy. – Podpisane polsko-ukraińskie memoranda stanowią przedsionek do takiej współpracy, jakiej do tej pory Ukraina nie miała z żadnym innym państwem; one być może będą stanowiły przedsionek do nowego traktatu polsko-ukraińskiego – podsumował premier Morawiecki.