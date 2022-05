Święto Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej

27 maja na placu apelowym przy ulicy Piastowskiej, żołnierze Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej obchodzili swoje święto w czasie, którego Jednostka otrzymała chorągiew Wojska Polskiego. W uroczystych obchodach udział wzięło wielu znamienitych gości, w tym m.in. szef sztabu Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej płk dypl. Arkadiusz MIKOŁAJCZYK.

„Święto Centrum to również czas żeby zastanowić się jak maszerować dalej, co robić żeby to Centrum jeszcze bardziej się rozwijało, podnosiło swoje, ale również nasze kompetencje w WOT. Będziemy inwestować, również w Was, żebyście mieli tutaj ośrodek, którzy będzie wzorem nie tylko do naśladowania dla nas żołnierzy WOT, ale również dla pozostałych rodzajów sił zbrojnych. W wielu obszarach pokazujecie nam wszystkim, że naprawdę można. Pokazujecie wzorowe zaangażowanie.” – powiedział płk dypl. Arkadiusz MIKOŁAJCZYK.

W 2020 roku, Minister Obrony Narodowej wyznaczył dzień 30 maja jako coroczne święto Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Ustanowiona data nie była przypadkowa i bezpośrednio nawiązywała do wydarzeń z 30 maja 1919 roku, kiedy to głównodowodzący Sił Zbrojnych w byłym zaborze pruskim generał piechoty Józef Dowbor-Muśnicki rozkazał niezwłocznie przystąpić do formowania w Inowrocławiu Toruńskiego Pułku Strzelców. Pułku, którego tradycje dziedziczy CSWOT.