Druga edycja wojskowej gali sportów walki „Walkę Mamy We Krwi”

31 maja (wtorek) w Gołdapi wraca projekt „Walkę Mamy We Krwi” - to druga edycja gali, która stanowi finał turniejowego formatu mistrzostw Wojska Polskiego w walce w bliskim kontakcie o puchar MON.

Karta walk to 8 pojedynków wojskowego MMA. Najlepsi z najlepszych w swoich kategoriach wagowych zmierzą się o pas mistrza Wojska Polskiego. By dojść do tego momentu musieli pokonać wszystkich przeciwników podczas pierwszej części turnieju w "mecce" walki w bliskim kontakcie, czyli na wrocławskiej Akademii Wojsk Lądowych. Teraz czas na finały. Dodatkowo - walka specjalna! - 4-rundowy pojedynek bokserski. Będą mocne uderzenia i grzmoty.

FIGHTCARD

WALKA SPECJALNA - BOKS

9 w kat. do 75 kg

st. szer Stanisław Gibadło 6 Brygada Powietrznodesantowa VS st. szer. Łukasz Rapacz 6 Brygada Powietrznodesantowa

MAIN EVENT

8 w kat. do 85 kg

por. Dawid Kotewicz Wojska Obrony Terytorialnej VS st. szer. Michał Rogowski 16 Dywizja Zmechanizowana

CO-MAIN EVENT

7 w kat. + 59 kg

szer. Sara Jóźwiak Wojska Obrony Terytorialnej VS st. szer. Dorota Kozakiewicz 16 Dywizja Zmechanizowana

6 w kat. do 60 kg

sierż. pchor. Dawid Klonowski z Akademia Wojsk Lądowych VS szer. Daniel Aptacy 16 Dywizja Zmechanizowana

5 w kat. do 75 kg

szer. Błażej Majdan 18 Dywizja Zmechanizowana VS st. szer. Mateusz Pisarski

18 Dywizja Zmechanizowana

4 w kat. do 90 kg szer.

kpr. Damian Mieczkowski 12 Dywizja Zmechanizowana VS szer. Sebastian Świątek Wojska Obrony Terytorialnej

3 w kat. do 80 kg

st. szer. Jakub Ciesielski 12 Dywizja Zmechanizowana VS kpr. Krzysztof Dzida 12 Dywizja Zmechanizowana

2 w kat. do 65 kg

st. szer. pchor. Mikołaj Paruszewski Akademia Wojsk Lądowych VS szer. Igor Ciszanowski 12 Dywizja Zmechanizowana

1 w kat. - 59 kg

szer. Monika Karkoszka 11 Dywizja Kawalerii Pancernej VS szer. Marta Lach z 16 Dywizja Zmechanizowana

Wydarzeniu towarzyszyć będzie piknik wojskowy "Zostań Żołnierzem RP" - na placu przy OSiR (Partyzantów 31) - pod przewodnictwem 16. Dywizji Zmechanizowanej. Zapraszamy od godz. 13. Zaplanowaliśmy liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Zorganizujemy treningi ze znanymi sportowcami - będą sporty walki i nie tylko. Najmłodsi będą się mogli sprawdzić na torze przeszkód. Będą prezentacje sprzętu wojskowego oraz koncerty i występy. Będzie można poznać wojsko i samych żołnierzy na licznych stoiskach promocyjnych oraz poczęstować się prawdziwą wojskową grochówką.

Na miejscu będzie też punkt promocyjno-informacyjny, w którym będzie można uzyskać informacje o dobrowolnej służbie zasadniczej: ile trwa, kto może do niej przystąpić, jakie trzeba spełnić wymogi i na czym ta służba będzie polegać. To nie wszystko. Na miejscu można będzie także wypełnić wniosek o powołanie.

Organizatorem tegorocznej gali jest 18. Dywizja Zmechanizowana we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej. Wydarzenie pod patronatem Miasta Gołdap.

Źródło: CO MON