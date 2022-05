Minister o zmianach w wojsku

Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, 3% PKB przeznaczone na obronność co roku, nowe możliwości wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego – tak Ministerstwo Obrony Narodowej chce modernizować i powiększać Siły Zbrojne RP. – To fundament do stworzenia 300-tysięcznej armii – mówił w Sejmie Mariusz Błaszczak, szef MON-u.

Prócz unowocześnienia armii MON planuje również zwiększyć jej liczebność. – Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa jest narzędziem, dzięki któremu będzie to możliwe – powiedział minister obrony narodowej. – Każdy żołnierz dobrowolnej służby wojskowej będzie otrzymywać wynagrodzenie równe pensji szeregowego zawodowego, czyli 4560 zł – dodał Błaszczak.

Szef MON-u wyjaśnił posłom i posłankom zasady dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. – Po zakończeniu 28-dniowego szkolenia żołnierz może wstąpić do rezerwy aktywnej lub do wojsk obrony terytorialnej. Po 11-miesięcznym szkoleniu otrzymuje pierwszeństwo w naborze do służby zawodowej, lub – jeśli nie zdecyduje się na służbę w wojsku – pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji publicznej po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska. Co istotne, dowódca danej jednostki może zdecydować o powołaniu żołnierza służby dobrowolnej do służby zawodowej w dowolnym czasie trwania 11-miesięcznego szkolenia – mówił Mariusz Błaszczak. Wszyscy kandydaci będą mieli zapewnione mundur, ekwipunek, zakwaterowanie, wyżywienie oraz ubezpieczenie.

Minister przedstawił także efekty programu „Zostań żołnierzem dobrowolnej służby wojskowej”. – Nabór rozpoczęliśmy 21 maja. Tylko pierwszego dnia do nowego rodzaju służby zgłosiło się 1600 osób. To dopiero początek. Do końca roku przygotowaliśmy 15 tys. miejsc dla chętnych – mówił szef MON-u w Sejmie. Zapowiedział, że kampania informacyjna i promocyjna będzie prowadzona bardzo intensywnie zarówno w mediach, jak i na otwartych spotkaniach. Dodatkowo dla wszystkich zainteresowanych szczegółami utworzono bezpłatną infolinię pod numerem 800 180 110. – Dzwoniąc pod ten numer, można dowiedzieć się wszystkiego o nowym rodzaju służby. Oprócz tego zmienimy godziny pracy wojskowych centrów rekrutacji. W jeden dzień tygodnia WCR-y będą otwarte do 18.00, będą też czynne w każdą pierwszą sobotę miesiąca – zapowiedział minister Błaszczak.

Szef MON-u zapewnił, że dobrowolna zasadnicza służba wojskowa stanie się fundamentem 300-tysięcznej armii.