Gwardia Narodowa stanu Illinois zwiększa zaangażowanie szkoleniowe w Polsce

Szkolenia realizowane przez instruktorów Gwardii Narodowej stanu Illinois realizowane są obecnie w dwóch brygadach Obrony Terytorialnej. Do końca sierpnia br. zorganizowanych zostanie kilkanaście edycji kursów dla operatorów przeciwpancernych pocisków kierowanych JAVELIN, ratowników pola walki oraz snajperów, w których udział weźmie łącznie ponad 800 terytorialsów z różnych brygad obrony terytorialnej z całego kraju. Szkolenia będą organizowane w Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu oraz wybranych brygadach obrony terytorialnej.

Dowództwo WOT wdraża wnioski z przeglądu zdolności formacji, wynikające z wojny obronnej prowadzonej prez Ukrainę. W szczególności obejmują one zwiększenie ilości żołnierzy dysponujących kompetencjami do obsługi systemu Javelin oraz uruchomienie szkolenia żołnierzy w specjalności Wysuniętych Obserwatorów Ognia. Dzięki wsparciu instruktorów amerykańskich możliwe będzie wyszkolenie, do końca roku, ponad 1000 żołnierzy z obsługi systemu Javelin oraz taktyki niszczenia czołgów.

Tekst: Zespół Prasowy DWOT