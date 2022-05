Porozumienie WOT i PKP

Na uroczystości obecny był również Wojciech Skurkiewicz, podsekretarz stanu w MON-ie. Zwrócił on uwagę na to, że porozumienie doskonale wpisuje się w ideę WOT-u, która polega na współdziałaniu z instytucjami ważnymi dla bezpieczeństwa Polski. – Jednocześnie dzięki współpracy z samorządami terytorialsi pokazują, że są blisko społeczeństwa – powiedział Wojciech Skurkiewicz.

Ochrona infrastruktury kolejowej i kluczowych dla bezpieczeństwa tras, którymi poruszają się pociągi oraz odbywa się ewakuacja ludności, np. z miejsc wypadków kolejowych, to tylko nieliczne z zadań, które w razie kryzysu mogą wspólnie wykonywać kolejarze i terytorialsi. Zawarte dziś porozumienie między WOT-em a PKP ma umożliwić wspólne szkolenia przygotowujące ich do tych działań.

Krzysztof Mamiński, prezes PKP, przyznał, że porozumienie jest szczególnie ważne, jeśli wziąć pod uwagę wojnę w Ukrainie. – To niezmiernie ważna inicjatywa, zwłaszcza w świetle agresji Rosji na Ukrainę i toczącej się już od kilku miesięcy, tuż przy naszej granicy, wojny. Pracownicy PKP SA i terytorialsi muszą być gotowi do współpracy w różnych stanach gotowości obronnej państwa – zauważył. – Warto również przypomnieć, że to właśnie kolej wytyczyła korytarze dyplomatyczne, którymi do Kijowa przemieszczali się m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Kaczyński czy też wielu unijnych i światowych liderów – dodał Mamiński.

Z kolei gen. broni Wiesław Kukuła, dowódca WOT-u, podkreślił, jak istotne w systemie obrony państwa są instytucje takie jak PKP. – Dzisiaj miarą siły naszej obronności jest odporność państwa, na którą składają się nie tylko działania Sił Zbrojnych RP. Z perspektywy konfliktu w Ukrainie, ale również naszej historii zdajemy sobie sprawę, że Polskie Koleje Państwowe są krytycznym elementem systemu odporności państwa – powiedział generał.