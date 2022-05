Awanse na Defenderze

Ćwiczenia Defender Europe '22 to nie tylko manewry na światową skalę z sojusznikami NATO i z żołnierzami z krajów partnerskich. To nie tylko czas, kiedy doskonalona jest interoperacyjność w ramach budowania wspólnego bezpieczeństwa. Defender Europe to również doskonała i niezapomniana okazja do rozwoju osobistego i awansu.

Na orzyskim poligonie, w warunkach ćwiczebnych dowódca 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej gen. dyw. Piotr Trytek wraz z dowódcą 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej gen. bryg. Dariuszem Kosowskim wręczyli zasłużone akty mianowania dla zmotoryzowanych na pierwszy stopień podoficerski.