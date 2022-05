Kryształy Polskiej Gospodarki – nagrodzono najlepszych polskich przedsiębiorców

Za osiągnięciami tegorocznych laureatów stoją polscy pracownicy oraz kadra zarządzająca i menadżerowie średniego szczebla. Zwycięzcy „Kryształów Polskiej Gospodarki” to odnoszący sukcesy krajowi i światowi liderzy, którzy są prawdziwymi ambasadorami Polski. Wielu z nich to championi w poszczególnych sektorach, którzy potrafią dzielić się swoją wiedzą, osiągnięciami i wypracowanym zyskiem. W gronie zwycięzców są Dine2Door (kategoria „Patronat rozwojowy”), Iglotex (jako „Lokalny przedsiębiorca”), Grupa PZU („Wsparcie MŚP”), Grupa Selena („Odpowiedzialny biznes”), Marcin Chludziński, prezes KGHM („Osobowość roku”), Grupa WB („Eksporter”), mec. Bartosz Graś oraz Tauron Energia Polska (kategoria „Nagroda redakcji”).

– Najważniejszym wyznacznikiem nowoczesnej gospodarki jest jej innowacyjność, możliwość dynamicznego dostosowywania się do zmieniających się warunków oraz stabilne zaplecze kapitałowe. Polacy to przedsiębiorczy i pracowity naród, nie brakuje nam zapału oraz umiejętności przekuwania ciekawych rozwiązań w biznesowy kryształ – tak mówił o tegorocznych laureatach red. Budka. Szklanym sufitem, barierą dla wielu początkujących firm pozostaje jednak kwestia pozyskiwania środków finansowych. Małe start-upy zmuszone są do lokowania swojego cennego know-how poza granicami kraju, gdzie w ostatecznym rozrachunku łatwiej pozyskać wsparcie. Chcemy to zmienić – naszą ambicją jest ułatwienie polskim przedsiębiorcom, głównie początkującym, rozwoju w kraju. Temu ma służyć jedna z kategorii konkursowych pod nazwą „Patronat rozwojowy”. Rolą dużych koncernów, spółek Skarbu Państwa, jest pomnażanie kapitału, w tym także poprzez wspieranie małych, innowacyjnych podmiotów z sektora MŚP – powiedział redaktor Budka, argumentując powołanie „Patronatu rozwojowego” – jednej z kategorii konkursowej „Kryształów Polskiej Gospodarki”.

Laureatów tegorocznej edycji Konkursu poznaliśmy w trakcie wieczornej gali. Nominacje w Konkursie przyznała Kapituła. Konkurs, którego pierwsza edycja właśnie się zakończyła, jest skierowany do osób fizycznych, legitymujących się obywatelstwem polskim, zarządzających bądź będących właścicielem podmiotu gospodarczego: prowadzącego działalność wytwórczą bądź inną, mającego siedzibę na terytorium Polski, posiadającego większościowy udział polskiego kapitału. Konkurs ma na celu uhonorowanie sukcesów gospodarczych za rok ubiegły, odnoszonych przez polskich przedsiębiorców.

Konkurs „Kryształy Polskiej Gospodarki”

Nagroda „Kryształy Polskiej Gospodarki” przyznawana jest od tego roku polskim przedsiębiorcom w 7 kategoriach. Oto tegoroczni laureaci:

1. „PATRONAT ROZWOJOWY” – nagroda dla wytypowanego przez sponsora startupu na rozpoczęcie współpracy. Pierwszym laureatem została firma Dine2Door, twórca nowoczesnej aplikacji do porównywania cateringów dietetycznych, wpisujący się w trend promocji zdrowego odżywania.

2. „LOKALNY PRZEDSIĘBIORCA” – nagroda dla inicjatorów najbardziej znaczącej regionalnej inicjatywy gospodarczej służącej rozwojowi danego regionu. Finalistą tej kategorii został Iglotex – największy pracodawca na Kociewiu, lider w dystrybucji żywności mrożonej w Polsce oraz wiodący dostawca produktów dla gastronomii, zatrudniający ponad 3 tys. pracowników i obsługujący ponad 62 tys. punktów detalicznych i gastronomicznych w całej Polsce, w tym kilkadziesiąt hurtowni i sieci handlowych. Iglotex dysponuje w Skórczu najnowocześniejszym w tej części Europy zakładem produkcyjnym oraz centrum dystrybucyjnym.

3. „WSPARCIE MŚP” – nagroda dla polskiego koncernu za udzielenie wsparcia małym i średnim przedsiębiorcom. Pierwsze miejsce zajęła Grupa PZU za ofertę związaną z prywatną opieką medyczną, skierowaną do wszystkich mikro-, małych i średnich polskich firm. To pierwsze na naszym rynku tak kompleksowe podejście do właścicieli i pracowników sektora, który tworzy krwiobieg polskiej gospodarki i odpowiada za ponad 70 proc. polskiego PKB.

4. „ODPOWIEDZIALNY BIZNES” – nagroda dla przedsiębiorstwa najbardziej zaangażowanego w działalność charytatywną, prospołeczną i ekologiczną. Nagroda przypadła firmie Selena, globalnemu producentowi i dystrybutorowi chemii budowlanej. W 2019 r. Selena uruchomiła własne centrum badawczo-rozwojowe w Dzierżoniowie, a nowatorskie rozwiązania są jednym z priorytetów strategii biznesowej Grupy. Selena jest też jednym z fundatorów Fundacji Inteligentny Start, która wspiera rozwój zawodowy młodych Polaków i wzmacnia potencjał polskich przedsiębiorstw.

5. „OSOBOWOŚĆ ROKU” – nagroda dla wybitnej osoby publicznej ze świata mediów, polityki, nauki czy dla instytucji, za wkład na rzecz rozwoju i promocji polskiej gospodarki. Wyróżnienie otrzymał prezes KGHM, Marcin Chludziński. KGHM pod wodzą prezesa Chludzińskiego jako pierwsza firma w Polsce postawiła na technologię jądrową, inwestując w projekt NuScale, czyli w tzw. SMR-y (małe reaktory modułowe). W 2029 r. zacznie działać pierwsza na terenie Polski elektrownia jądrowa. To świadczy zarówno o odwadze inwestycyjnej, jak i dążeniu do budowania innowacyjności polskiej gospodarki oraz zaangażowaniu KGHM w budowę niezależności energetycznej Polski.

6. „EKSPORTER” – nagroda dla MŚP odnoszącego znaczące sukcesy na rynkach zagranicznych. Najlepszym eksporterem wśród tegorocznych nominowanych została Grupa WB. Tworzą unikatowe w skali świata produkty i rozwiązania, które można znaleźć w branży militarnej od Ameryki Północnej, przez Europę, aż po daleką Azję. Są największą prywatną grupa kapitałową zajmującą się technologiami wojskowymi w Polsce. Produkty Grupy WB używane są m.in. w armiach: szwedzkiej, amerykańskiej, słowackiej i węgierskiej. Dotarły nawet do Indii. Są również obecne w armii ukraińskiej, która walczy z rosyjskim najeźdźcą.

7. Wydawca Forum Polskiej Gospodarki, organizator Konkursu, wręczył również dodatkowe wyróżnienie – „NAGRODA REDAKCJI”. Trafiła ona do mec. Bartosza Grasia z Kancelarii Prawnej Graś i Wspólnicy oraz Tauron Energia Polska.

W uroczystości wzięli udział Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej; Piotr Pyzik, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Aktywów Państwowych, Pełnomocnik Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, Przedstawiciel Patrona Honorowego i Kapituły Konkursu; Anna Gembicka, Sekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Marek Woch, Dyrektor Generalny w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Przedstawiciel Kapituły Konkursu. Ponadto, w trakcie uroczystości odczytano list premiera Mateusza Morawieckiego. Do laureatów „Kryształów Polskiej Gospodarki” zwrócił się także Zdzisław Sokal, Doradca Prezydenta RP.

Patronat nad pierwszą edycją Konkursu sprawują: Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Giełda Papierów Wartościowych.

W Kapitule Konkursowej zasiadali: Jacek Sasin, wiceprezes Rady Ministrów RP, Minister Aktywów Państwowych, Waldemar Buda, Minister Rozwoju i Technologii, Adam Abramowicz, Rzecznik MŚP, Andrzej Sadowski, Prezydent Centrum im. Adama Smitha, prof. Zbigniew Krysiak, Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Myśli Schumana. Ze strony organizatora w pracach Kapituły uczestniczyli przedstawiciele redakcji miesięcznika i portalu „Forum Polskiej Gospodarki”: prezes Grzegorz Tomaszewski oraz Piotr Hofman, członek Zarządu.

Źródło: Biuro Organizatora Konkursu „Kryształy Polskiej Gospodarki”