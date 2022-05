Kolejne baterie „Wisły”

Ruszamy z drugą fazą programu obrony powietrznej „Wisła”. Podpisałem zapytanie ofertowe, Letter of Request, dotyczące pozyskania 6 baterii systemu Patriot wraz z radarami dookólnymi, wyrzutniami i zapasem pocisków – poinformował minister Mariusz Błaszczak. Częścią kontraktu ma być offset obejmujący transfer najnowocześniejszych technologii radarowych i teleinformatycznych.

Zapytanie ofertowe jest w zasadzie formalną prośbą do amerykańskich władz o wyrażenie zgody na sprzedaż danego uzbrojenia i określenia jego maksymalnej ceny. O tym, że Ministerstwo Obrony Narodowej złożyło amerykańskim władzom Letter of Request, poinformował 24 maja w mediach społecznościowych minister Mariusz Błaszczak. – Ruszamy z drugą fazą programu obrony powietrznej „Wisła”. Podpisałem zapytanie ofertowe, Letter of Request, dotyczące pozyskania 6 baterii systemu Patriot wraz z radarami dookólnymi, wyrzutniami i zapasem pocisków – napisał dziś na Twitterze szef resortu obrony narodowej.

Podpisany przez ministra obrony dokument dotyczy pozyskania trzech dywizjonów składających się z sześciu baterii przeciwrakietowych zestawów rakietowych Patriot, radarów dookólnych LTAMDS (Lower Tier Air and Missile Defense Sensor), systemów dowodzenia i łączności oraz pocisków rakietowych PAC-3 MSE.