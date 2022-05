Turecki sektor zbrojeniowy jako narzędzie polityki zagranicznej

Rozwój przemysłu zbrojeniowego ułatwia Turcji prowadzenie samodzielnych operacji militarnych przeciw bojownikom PKK w północnym Iraku i Syrii oraz osiągnięcie niezależności od zagranicznych dostaw sprzętu. Eksport tureckiego uzbrojenia jest płaszczyzną umacniania relacji w wymiarze politycznym i gospodarczym, a także narzędziem używanym przez obóz rządowy w celu mobilizowania konserwatywno-nacjonalistycznego elektoratu. Poprawa relacji Turcji z Włochami i Francją mogłaby się przyczynić do wznowienia rozmów na temat partnerstwa w projekcie systemu obrony przeciwlotniczej SAMP-T.

Cele i interesy Turcji

Rozbudowa przemysłu obronnego ma służyć niezależności Turcji w dziedzinie gospodarczej, obronności i technologicznej oraz zwiększeniu eksportu i podniesieniu prestiżu państwa na arenie międzynarodowej. Zgodnie ze strategią przyjętą przez rząd AKP sektor ten ma się do 2053 r. całkowicie uniezależnić, jednocześnie jego zdolności eksportowe mają się zwiększyć do 50 mld dol., a co najmniej 10 tureckich firm zbrojeniowych ma wejść do grona 100 największych przedsiębiorstw na świecie. Państwo stałoby się wówczas – według ministra technologii Mustafy Varanaka – „globalnym ośrodkiem” przemysłu, technologii i obronności. Zgodnie z tym założeniem zwiększyła się wartość nakładów na sektor zbrojeniowy z 1 mld dol. w 2002 r. do 11 mld w 2020 r. W latach 2017–2021 Turcja była na 12. miejscu wśród największych eksporterów uzbrojenia (na czele Stany Zjednoczone, Rosja, Francja). Jednocześnie malało jej uzależnienie od importu tego rodzaju produktów. W latach 2010–2014 pokrywał on 70% zapotrzebowania, w okresie 2015–2019 r. – już tylko 30%. Turcja importowała samoloty bojowe, pojazdy opancerzone, a także broń ciężką, silniki, pociski, czujniki oraz okręty wojenne. Obecnie Turcy w dalszym ciągu zaopatrują się m.in. w silniki do zasilania śmigłowca T-129 ATAK w spółce joint venture Rolls-Royce i firmie Honeywell oraz w silniki do czołgu Altay w Korei Południowej. Złożyli także wniosek o 80 zestawów modernizacyjnych do myśliwców F-16. Głównym czynnikiem, który wpłynął na ograniczenie importu uzbrojenia, było w 2019 r. wykluczenie Turcji przez Stany Zjednoczone z programu produkcji F-35 po nabyciu przez nią systemu S-400 od Rosji. Turcja zamknęła rok 2021 z wartością eksportu w tym sektorze przekraczającą 3 mld dol. W okresie od stycznia do listopada 2021 r. wśród sześciu państw, do których wyeksportowała najwięcej produktów swojego przemysłu obronnego, znalazły się: USA (1 mld dol.), Azerbejdżan (192,1 mln dol.), Katar (180,5 mln dol.), Zjednoczone Emiraty Arabskie (161,4 mln dol.), Niemcy (142,8 mln dol.) oraz Ukraina (123,2 mln dol.).

Rozwój rodzimego sektora zbrojeniowego ułatwia Turcji od lat 80. XX w. samodzielne zwalczanie na swoim terytorium ruchów separatystycznych społeczności kurdyjskiej, zwłaszcza bojowników Partii Pracujących Kurdystanu (PKK). Władze tureckie coraz częściej uderzają też w PPK i jej lokalne filie na terenie Syrii i Iraku. Wynika to z przekonania klasy politycznej, że bezpieczeństwo wewnętrzne nie ogranicza się do granic państwa, co z kolei wpływa na sekurytyzację polityki zagranicznej rządu AKP. Decydenci uznają, że Turcja musi zachowywać zdolność do prowadzenia samodzielnych działań zbrojnych w sąsiednich państwach arabskich, niezależnie od partnerów zagranicznych. Od 2016 r. były to m.in. wojskowe operacje w Syrii: „Tarcza Eufratu” (2016 r.), „Gałązka Oliwna” (2018 r.), „Krynica Pokoju” (2019 r.), „Tarcza Wiosny” (2020 r.) i szereg interwencji w północnym Iraku.