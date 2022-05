Polscy żołnierze na podium

Dla reprezentantów Wojska Polskiego weekend rozpoczął się od drugiego z rzędu zwycięstwa szer. Aleksandry Mirosław w zawodach o Puchar Świata we wspinaczce na czas. Po t riumfie w Seulu , gdzie zawodniczka z Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego pobiła swój własny rekord świata, teraz triumfowała w Salt Lake City. W Stanach Zjednoczonych świetnie spisały się zresztą jeszcze dwie reprezentantki Polski, spoza wojska – zajęły bowiem kolejne miejsca na podium! Szer. Mirosław w finale, z czasem 6,93 s, pokonała o 0,9 s Aleksandrę Kałucką. Natomiast w pojedynku o brązowy medal Natalia Kałucka uzyskała wynik 7,52 s i wyprzedziła o 0,06 s Amerykankę Emmy Hunt.

To był bardzo dobry weekend Wojska Polskiego na sportowych arenach. W zawodach o Puchar Świata triumfowały: we wspinaczce sportowej – szer. Aleksandra Mirosław, w kajakarstwie – szer. Karolina Naja, szer. Anna Puławska i st. szer. Dominika Putto. Natomiast szer. Aleksandra Kowalczuk wywalczyła tytuł wicemistrzyni Europy w taekwondo. Sukcesy odnieśli też lekkoatleci w Diamentowej Lidze.

Karolina Naja i Anna Puławska podczas Igrzysk XXXII Olimpiady Tokio 2020.

Z kolei w Manchesterze kolejny medal mistrzostw Europy dla Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego wywalczyła szer. Aleksandra Kowalczuk. Polska taekwondzistka zdobyła srebro w kategorii powyżej 73 kg. W finale reprezentantka CWZS uległa Brytyjce Biance Walkden – tej samej, która odebrała jej brązowy medal na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Walkden jest bardzo utytułowaną zawodniczką – zdobyła też m.in. brąz na igrzyskach olimpijskich w 2016 roku w Rio de Janeiro, trzy tytuły mistrzyni świata i pięć złotych medali na mistrzostwach Europy. A pierwszy krążek na czempionacie Starego Kontynentu wywalczyła przed 12 laty – była trzecia, obok niej na podium stała wówczas st. szer. Iwona Kosiorek z Zespołu Sportowego Sił Powietrznych w Poznaniu.

Dobry występ mieli także w Birmingham żołnierze startujący w mityngu Diamentowej Ligi. Najwyższą lokatę w konkurencjach, które były punktowane do klasyfikacji prestiżowego cyklu, zajął szer. rez. Norbert Kobielski. Z wynikiem 225 cm wywalczył trzecie miejsce w konkursie skoku wzwyż. Oczko niżej sklasyfikowano szer. Michała Rozmysa w biegu na 1500 m i szer. Damiana Czykiera w biegu na 110 m przez płotki. Rozmys w swoim pierwszym starcie w tym sezonie uzyskał czas 3 min 35,86 s. Do zajęcia trzeciego miejsca zabrakło mu tylko 0,51 s – o tyle wyprzedził go Kenijczyk Abel Kipsang, czwarty zawodnik igrzysk olimpijskich w Tokio. Natomiast Czykier, z czasem 13,32 s, przegrał tylko z mistrzami olimpijskimi z Jamajki: Hansle Parchmentem i Omarem McLeodem oraz Hiszpanem Asierem Martinezem. Piąte miejsce w biegu na 800 m wywalczył mar. Patryk Dobek. Brązowy medalista olimpijski z Tokio uzyskał wynik 1 min 46,63 s.