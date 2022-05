W samo południe, nad morzem. Przysięga terytorialsów

Pomimo nie sprzyjającej pogody, bo nad Niechorzem przeszła nad ranem wichura, a w trakcie uroczystości rzęsiste opady deszczu, przysięga zgromadziła nie tylko żołnierzy, ich rodziny i zaproszonych gości. Plac przy latarni morskiej w Niechorzu otoczyło wielu turystów, którzy przyjechali na weekend nad morze a także mieszkańców gminy Rewal. Wśród nich wójt gminy, Konstanty Tomasz Oświęcimski, który zaprosił wojsko do zorganizowania przysięgi w Niechorzu. - Jesteśmy tu w gminie zżyci z wojskiem, dlatego samorząd wyszedł z taką inicjatywą, by przysięga „naszego” trzebiatowskiego batalionu odbyła się tu, przy latarni morskiej w Niechorzu. Sądzę że to godne miejsce na tak dużą, patriotyczną imprezę - wyjaśnia.

Miejsce uroczystości, która rozpoczęła się w sobotnie południe, co podkreśla dowódca, władze lokalne i sami żołnierze, było nie przypadkowe. - Szkoliliście się bowiem w batalionie, który odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa nadmorskiego pasa naszej, zachodniopomorskiej ziemi. Część z Was na pewno tu pozostanie i będzie szkoliła się, by sprostać temu zadaniu - mówi do składających przysięgę dowódca 14 ZBOT płk Tomasz Borowczyk.

Gościem uroczystej przysięgi wojskowej był wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, posłowie: Leszek Dobrzyński, Artur Łącki i Jarosław Rzepa, a także dowódca 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. dr Dariusz Parylak. W przymówieniu do swoich żołnierzy dowódca 14 ZBOT płk Tomasz Borowczyk powiedział także: - Wstępując do Wojsk Obrony Terytorialnej dokonaliście dobrego wyboru. Świadczą o tym dzisiejsze wydarzenia w Ukrainie, gdzie właśnie żołnierze obrony terytorialnej stawiają czoła zdawałoby się silniejszemu i lepiej wyposażonemu przeciwnikowi. Robią to skutecznie, bo walczą za swoją ojczyznę i swoje rodziny. A żaden sprzęt, żadne wyszkolenie nie da tego, co świadomość, dlaczego trzeba walczyć.

Natomiast wojewoda Zbigniew Bogucki przemawiając do żołnierzy przywołał słowa św. Jana Pawła II: „Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali”. - Wy żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej wypełniacie ten swoją postawą ten testament. Wymagacie od siebie, żeby służyć Ojczyźnie. Spotkałem się z wami podczas waszego szkolenia i cieszę się, że przetrwaliście je w komplecie. Nie byłoby tej chwili, gdyby nie wasze rodziny. Składam im podziękowanie w imieniu rządu Rzeczpospolitej - mówił Zbigniew Bogucki.

W trakcie uroczystości, najmłodszemu z batalionów 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 142 batalion lekkiej piechoty w Trzebiatowie została nadana Chorągiew Wojska Polskiego. Dowódca 14 ZBOT wyróżnił zaś odznaką pamiątkową 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej wojewodę zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego oraz żołnierza Armii Krajowej płk Zbigniewa Bolesława Pawłowskiego ps. Lanca.

Płk Borowczyk pogratulował także żołnierzom, że po raz pierwszy w historii jednostki sto procent z nich ukończyło ciężkie, trwające 16 dni, szkolenie podstawowe. Ci także byli z siebie dumni. - Do wstąpienia do WOT zachęcili mnie sami żołnierze, którzy odwiedzili moją szkołę. Do tego mój dziadek chciał zawsze, żebym wstąpił do armii, więc tak zrobiłem i nie żałuję tej decyzji - mówił po zakończonej uroczystości szer. Eryk Włodarczyk. - Szkolenie było dość ciężkie, ale wspieraliśmy się wzajemnie, i w ten sposób w komplecie złożyliśmy przysięgę wojskową. Jestem dumny z siebie i moich kolegów i koleżanek.

- Przysięga to dla mnie ogromne przeżycie, jestem dumna z siebie, że przetrwałam to szkolenie, wiem, że dumna jest ze mnie także moja rodzina - dodała szer. Patrycja Mazur. - Było ciężko, ale atmosfera wśród nas pomogła to przetrwać. Nauczyliśmy się tu ważniej rzeczy: jednostka niewiele zdziała, dlatego musimy współdziałać, integrować się i współpracować. To cenne doświadczenie.

Po defiladzie i zakończeniu uroczystości zachodniopomorscy Terytorialsi zaprosili wszystkich na wojskowy piknik. Dla każdego była wojskowa grochówka i pokaz sprzętu, zarówno tego, którym dysponuje 14 ZBOT jak i 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, m.in. Kołowy Transporter Opancerzony Rosomak, samobieżny moździerz RAK czy stacja radiolokacyjna NUR-15.

14 Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej powstała we wrześniu 2019 roku. Dziś liczy prawie już ponad 900 żołnierzy terytorialnej służby wojskowej.

Tekst: Marcin Górka/ rzecznik prasowy 14 ZBOT