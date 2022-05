Konkurs Rejewskiego po raz czwarty

MON ogłosiło konkurs o nagrodę im. Mariana Rejewskiego. Przedsięwzięcie skierowane jest do autorów prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich oraz rozpraw doktorskich dotyczących cyberbezpieczeństwa i kryptologii. To IV edycja konkursu, a prace, w tym roku także anglojęzyczne, można zgłaszać do 12 sierpnia. Pula nagród finansowych wynosi 50 tys. zł, do wygrania również m.in. przejażdżka Leopardem.

Cyberbezpieczeństwo to jeden z priorytetów Ministerstwa Obrony Narodowej. Oprócz wzmacniania potencjału Sił Zbrojnych RP w tym obszarze, np. formowania Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, resort skupia się także na działaniach edukacyjnych i promocyjnych. Jednym z nich jest właśnie konkurs o nagrodę im. Mariana Rejewskiego, polskiego matematyka i kryptologa. Organizując wydarzenie, MON chce popularyzować wiedzę z szeroko pojętego cyberbezpieczeństwa, budować świadomość w tym zakresie oraz inspirować środowisko do prowadzenia badań i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań.

– Konkurs wzbudza zainteresowanie już od samego początku, gdy wystartowaliśmy z nim w 2019 roku. W ciągu trzech edycji nadesłano do nas ponad 120 prac dotyczących cyberbezpieczeństwa i kryptologii. Chcemy wykorzystać ten potencjał, wyłonić prawdziwe talenty i dać szansę tym badaczom, którzy chcą pochwalić się swoimi pracami. Stąd uruchomiona właśnie IV edycja konkursu – mówi dr Aneta Trojanowska, dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa MON.