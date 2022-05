Prezydent Duda w ukraińskim parlamencie

Wolny świat ma twarz Ukrainy! – powiedział dziś Andrzej Duda w Kijowie. Prezydent w orędziu wygłoszonym przed Radą Najwyższą Ukrainy zapewnił, że Polska zrobi wszystko, by pomóc naszemu sąsiadowi stać się członkiem Unii Europejskiej. – Nic o was bez was – podkreślał. Andrzej Duda jest pierwszym prezydentem obcego państwa, który od wybuchu wojny wystąpił w ukraińskim parlamencie.

To druga wizyta polskiego przywódcy na Ukrainie od czasu wybuchu wojny. Andrzejowi Dudzie towarzyszą m.in. Paweł Soloch, szef BBN, Jakub Kumoch, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, Wojciech Kolarski, sekretarz stanu z Kancelarii Prezydenta oraz Bartosz Cichocki, ambasador RP na Ukrainie. W południe Andrzej Duda wystąpił przed Radą Najwyższą Ukrainy. Polski przywódca jest pierwszą głową obcego państwa, która wystąpiła na tym forum od wybuchu wojny. Deputowani przywitali go oklaskami.

Zwracając się do ukraińskich parlamentarzystów, prezydent Duda przypomniał, że w Kijowie był 23 lutego, na kilka godzin przed rosyjską napaścią. Mówił, że Ukrainę odwiedził także miesiąc temu, a wówczas towarzyszyli mu prezydenci Litwy, Łotwy i Estonii. Przypomniał też o wizycie w Borodziance, Buczy i Irpieniu, czyli miejscowościach, gdzie rosyjscy żołnierze dokonali masowych mordów na ludności cywilnej. – Na własne oczy widziałem ślady zbrodni, ogrom ludzkiego nieszczęścia, cierpienie, ból, zburzone domy i niewyobrażalną tragedię waszego narodu. Wiem, jak strasznych czynów dopuścili się w Buczy i innych miejscach barbarzyńscy najeźdźcy. Muszą za to odpowiedzieć przed międzynarodowymi trybunałami. To jest konieczne, jeśli świat ma być sprawiedliwy i wolny – mówił prezydent Duda. – Pomimo tych strasznych zbrodni i cierpienia, rosyjscy najeźdźcy nie złamali was. I wierzę, że nigdy im się to nie uda. Wolny świat ma dziś twarz Ukrainy! – dodał polski przywódca. Wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy kilkukrotnie przerywane było owacją na stojąco.