Tureckie „nie” w sprawie rozszerzenia NATO

Sytuację na polu walki w opublikowanym w nocy wystąpieniu skomentował także Wołodymir Zełenski. Prezydent Ukrainy odniósł się do doniesień Kremla na temat użycia na Ukrainie „supernowoczesnej broni laserowej” i porównał kremlowską narrację do tej, którą stosowały nazistowskie Niemcy. – Im bardziej było jasne, że Niemcy nie mają szans w wojnie, tym więcej propaganda mówiła o potężnej, cudownej broni. Jeśli więc Rosjanie po trzech miesiącach inwazji próbują znaleźć wunderwaffe, świadczy to o całkowitej porażce ich inwazji – powiedział Zełenski.

Tureckie „nie”

W tle ukraińskiej wojny toczą się rozmowy o przystąpieniu do NATO Szwecji i Finlandii. Państwa te oficjalnie już opowiedziały się za wstąpieniem do Sojuszu Północnoatlantyckiego, co spotkało się z aprobatą większości członków Paktu. – Szwecja i Finlandia to silne demokracje, które mają mocne poczucie tego, co jest moralnie właściwe. Państwa te spełniają wszystkie kryteria członkostwa w NATO – powiedział dziś Joe Biden. Prezydent USA wygłosił oświadczenie po spotkaniu z premier Szwecji Magdaleną Andersson i prezydentem Finlandii Saulim Niinisto. – Finlandia i Szwecja pracują już w koordynacji z USA i sojusznikami, aby wspierać naród ukraiński, który broni swojej wolności – dodał.

Zwolennikiem dołączenia Szwecji i Finlandii do NATO jest także Jens Stoltenberg. Sekretarz Generalny Sojuszu przyznał, że opowie się za szybką decyzją w sprawie jednoczesnego przyjęcia Szwecji i Finlandii. Przeciwnikiem błyskawicznej drogi obu państw do NATO będzie na pewno Turcja, a zwłaszcza jej prezydent Recep Tayyip Erdogan. Turecki przywódca domaga się, by Sztokholm i Helsinki potępiły Partię Pracujących Kurdystanu. – Turcja powie „nie" wstąpieniu Szwecji i Finlandii do NATO – zapowiedział dziś Erdogan. Ponownie oskarżył te kraje o wspieranie organizacji terrorystycznych.

Komitet Wojskowy NATO o Ukrainie

Dziś w Brukseli odbyło się posiedzenie Komitetu Wojskowego NATO. Szefowie obrony państw Sojuszu spotkali się, by omówić sytuację na Ukrainie i dyskutować o długoterminowym wzmocnieniu wschodnich granic Sojuszu. Debata dotyczyła także kolejnego szczytu NATO w Madrycie. W spotkaniu uczestniczył generał Rajmund T. Andrzejczak, szef Sztabu Generalnego WP. Poza obradami Komitetu Wojskowego, szef SGWP prowadził bilateralne rozmowy m.in. z szefem obrony Japonii, Australii i Litwy. Dotyczyły one wojny na Ukrainie, długofalowej pomocy armii ukraińskiej i wzmacniania międzynarodowej współpracy wojskowej.

Debaty o współpracy sojuszniczej, w tym akcesji Szwecji i Finlandii do NATO, aktualnej sytuacji na Ukrainie będą się toczyć jeszcze dziś w Warszawie. Wieczorem w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbędzie się narada z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, premiera, ministrów i dowódców WP.