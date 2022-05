Święto COLąd- DKL

REKLAMA

Przygotowanie do obrony granic RP, COLąd - DKL realizuje poprzez szereg ćwiczeń, zarówno narodowych jak i międzynarodowych, w tym Defender Europe 22 i Swift Response, trwających aktualnie. Ich celem jest integracja sił sojuszniczych i narodowych w ramach przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z aktualnej sytuacji polityczno - militarnej. Jesienne ćwiczenie Jesion 22 będzie dla COLąd- DKL sprawdzianem gotowości do dowodzenia operacją narodową i przejścia do operacji sojuszniczej. Stała współpraca z dowództwami NATO oraz dowództwami korpusów MNC NE, ARRC i V US Corps plasuje krakowskie Centrum na poczesnym miejscu systemu bezpieczeństwa i Polski i NATO.

W uroczystościach wzięli udział: Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita oraz Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski. Obecni byli też: Szef Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. bryg. Wojciech Marchwica, Dowódca Centrum Operacji Morskich - Dowódca Komponentu Morskiego wadm. Krzysztof Jaworski, Zastępca Dowódcy Centrum Operacji Powietrznych - Dowódcy Komponentu Powietrznego gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk, Zastępca Dowódcy V Korpusu US Army gen. dyw. Jeffery Broadwater a także Dowódcy i Komendanci Instytucji i Jednostek Garnizonu Kraków oraz służb mundurowych. W uroczystym apelu brali także udział żołnierze V Korpusu US Army z Zas, którzy uczestniczą w ćwiczeniu „Defender Europe 22” oraz klasy mundurowe z XXV LO z Krakowa i III LO z Dąbrowy Górniczej, które prowadzą Odziały Przygotowania Wojskowego (OPW). Uroczysty apel był także wspaniałą okazją do wręczenia żołnierzom oraz pracownikom Resortu Obrony Narodowej medali, odznaczeń, wyróżnień oraz Odznak Pamiątkowych COLąd-DKL.

Przed uroczystością, uczniowie z klas mundurowych z XXV LO z Krakowa i III LO z Dąbrowy Górniczej złożyli wiązankę kwiatów pod pomnikiem gen. broni Władysława Andersa.

Tekst: mjr Krzysztof Rybicki