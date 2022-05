Na Monte Cassino marsz!

W tym roku po raz pierwszy częścią oficjalnych obchodów rocznicy bitwy o Monte Cassino był trekking szlakiem bojowym żołnierzy 2 Korpusu Polskiego. Wytyczyli go wspólnie Wojskowy Instytut Wydawniczy i Polska Fundacja Narodowa. Trasę tę może pokonać każdy z was, przy okazji wizyty we Włoszech. Przygotowaliśmy dwie aplikacje, które pozwolą wam lepiej poznać nasz projekt.

Szlak historyczny bitwy o Monte Cassino, na który składa się 12 tablic opowiadających historię słynnej wiktorii 2 Korpusu Polskiego, to propozycja dla wszystkich tych, którzy lubią historię na żywo. Pokonanie tej samej drogi, którą w maju 1944 roku wspinali się pod ogniem żołnierze gen. Władysława Andersa, to szansa na lepsze poznanie batalii i spojrzenie na nią z innej perspektywy.

W tym roku trekking naszym szlakiem był częścią oficjalnych obchodów 78. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Wzięło w nim udział niemal 200 osób. Mamy nadzieję, że udało się nam w ten sposób zareklamować taką formę oddania hołdu żołnierzom 2 Korpusu i zachęcić wszystkich was do zaplanowania samodzielnego marszu przy okazji wizyty we Włoszech. Jeżeli tak, nie zapomnijcie wyposażyć się w specjalnie przygotowaną aplikację na smartfony. Ułatwi ona nawigację na szlaku i sprawi, że wyprawa będzie pełna wrażeń, a nie przykrych niespodzianek. Możecie ją pobrać bezpłatnie z oficjalnych sklepów, w wersjach dostosowanych do używanych systemów operacyjnych (Android, iOS).

Mamy też propozycję dla wszystkich tych, którzy nie mogą pojechać do Włoch, by ruszyć na szczyt Monte Cassino. Możecie „przejść się” szlakiem historycznym bez wstawania z fotela. Jak to zrobić? Zapraszamy na wirtualny spacer zboczami słynnego wzgórza. W jego trakcie będziecie mogli posłuchać opowieści o bitwie i zobaczyć, jak dzisiaj wyglądają historyczne miejsca.