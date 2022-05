Terytorialsi na Defender Europe 2022, czyli wsparcie dla kawalerii

Żołnierze WOT biorą udział w ćwiczeniach Defender Europe 2022, zabezpieczając, wspierając i umożliwiając sprawne działanie sojuszników i polskich wojsk. - Bez nich, bez zabezpieczenia, które nam daje WOT, to ćwiczenie by się nie odbyło - podkreśla dowódca 10 Brygady Kawalerii Pancernej płk Grzegorz Barabieda.

Tak działo się w ostatnich dniach. Z końcem ubiegłego tygodnia czołgi i wozy bojowe 10 Brygady Kawalerii Pancernej przeprawiły się przez jezioro Zły Łęg. W tym czasie zachodniopomorscy terytorialsi wystawiali posterunki obserwacyjne a przed rozpoczęciem przeprawy sprawdzali stan wody i głębokość jeziora w miejscu, w którym pojazdy miały przekroczyć tę przeszkodę wodną. We wtorek sojusznicze wojska przeprowadziły ćwiczenie wspólnych działań obronnych na pasie taktycznym Mielno. Polskie siły powietrzne - samoloty F-16 i śmigłowce Mi-24, wojska lądowe - polskie czołgi Leopard oraz bojowe wozy piechoty 10 BKPanc, a także wojska amerykańskie z czołgami Abrams i wozami bojowymi Bradley, wreszcie Niemcy z bojowymi pojazdami Marder wspólnie odparli i zniszczyli atakującego przeciwnika.

W tym czasie tylko uważny obserwator mógł wypatrzyć posterunki obserwacyjne wystawiane przez żołnierzy WOT, na niektórych razem z amerykańskimi kolegami obserwowali ćwiczenia i ich otoczenie. Inni terytorialsi zaangażowani byli w zabezpieczenie dróg na poligonie drawskim tak, by w miejsce, gdzie trwają działania sojuszników nie dostały się cywilne pojazdy. Podczas natarcia obserwatorzy WOT wraz z żołnierzami 10 BKPanc i sojusznikami rozpoznawali, podawali dane i kierowali ogniem polskich i amerykańskich artylerzystów.

Zaangażowanie i pracę żołnierzy WOT docenia m.in. dowódca 10 Brygady Kawalerii Pancernej płk Grzegorz Barabieda. - Na poligon drawski przybyliśmy drogą kolejową, ale część pojazdów wykonała marsz ze Świętoszowa na odległość ok. 350 km. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia, które otrzymujemy nie tylko od naszych sojuszników z innych państw, ale i - co podkreślam - doskonałej współpracy z wojskami obrony terytorialnej, które pomagają nam na wszelkim możliwym poziomie. Dziś my, wojska operacyjne, prowadzimy własne działania, ale to żołnierze WOT zabezpieczają nam drogi marszu, drogi dojazdu, wystawiają posterunki obserwacyjne. Bez tego zabezpieczenia żadne ćwiczenie by się nie odbyło - podkreśla płk Barabieda i dziękuje za wsparcie dowódcy i żołnierzom 14 ZBOT.

- Taka jest nasza rola, do wykonywania takich właśnie zadań zostaliśmy powołani do życia - odpowiada dowódca 14 ZBOT płk Tomasz Borowczyk. - Poligon drawski i całe Pomorze Zachodnie to nasz teren, tzw. rejon odpowiedzialności. Znamy go dobrze i dzięki temu potrafimy zabezpieczyć przemieszczanie się i działania wojsk operacyjnych Polski i sojuszników. Cieszę się, że nasze działania spotykają się z uznaniem dowódców jednostek operacyjnych - mówi płk Borowczyk.

Ćwiczenia Defender Europe 2022 potrwają niemal do końca maja i tak długo będą brać w nich udział żołnierze 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Tekst: Marcin Górka/ centrum prasowo-informacyjne ćwiczenia Defender Europe 2022