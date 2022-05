Sojuszniczy ogień na Defenderze

Z lądu i z powietrzna sojusznicy skutecznie niszczyli cele na poligonie drawskim, aby potwierdzić i doskonalić współpracę w środowisku międzynarodowym.

Lotnictwo i artyleria, a także pododdziały pancerne, przeciwlotnicze, zmechanizowane oraz zmotoryzowane kolejny raz współdziałały w ramach międzynarodowego ćwiczenia pk. DefenderEurope2022. Żołnierze z Polski, Stanów Zjednoczonych i Niemiec zostali poddani kolejnemu, bardzo trudnemu sprawdzianowi. Tym razem stanęli przed niezwykle skomplikowanym zadaniem, czyli kierowaniem ogniem, co stanowiło swego rodzaju podsumowanie dotychczasowego współdziałania.

W pierwszej kolejności pododdziały rozpoznawcze zameldowały o wykryciu stanowisk podgrywanego przeciwnika. Wezwane myśliwce wielozadaniowe F-16 zbombardowały je, a następnie do akcji wkroczyły śmigłowce szturmowe Mi-24. W dalszej części czołgi Abrams i Leopard, a także wozy bojowe Bradley, Marder i BWP-1 prowadziły ogień do wykrytych celów. Wspólne działania były jeszcze bardziej urealnione dzięki zastosowaniu zintegrowanego systemu laserowego MILES, który na bieżąco odzwierciedla ponoszone „straty” w żołnierzach i sprzęcie. Trafienie wiązką laserową wyklucza z działania na czas 24 godzin, co pozwala ćwiczącym dowódcom na bardzo dobre zobrazowanie prowadzonego ćwiczenia. Jak zaznaczył Dowódca 10 Brygady Kawalerii Pancernej pułkownik Grzegorz Barabieda w ćwiczeniu istotne jest przede wszystkim to, że „… cała nasza działalność jest skupiona wokół szeroko pojętej współpracy na wszelkich poziomach dowodzenia: na poziomie dowódców brygad, batalionów, kompanii, plutonów, drużyn i załóg. Musimy mieć świadomość jednej istotnej rzeczy: musimy działać razem, bo tylko razem – również w ramach wojsk sojuszniczych – możemy osiągnąć cel”.