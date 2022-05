Terytorialsi szkolą się i złożą przysięgę nad morzem

Nadmorski batalion zachodniopomorskich Terytorialsów szkoli nowych żołnierzy teraz już także na plaży. Obrona okrężna, zerwanie kontaktu, ćwiczenia z łodziami pneumatycznymi to nowe doświadczenia dla szkolonych. Już w najbliższą sobotę złożą wojskową przysięgę - także nad morzem, przy latarni morskiej w Niechorzu.

Trwa „szesnastka”, czyli szkolenie podstawowe najświeższego narybku 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Od dziesięciu dni w 142 batalionie lekkiej piechoty w Trzebiatowie szkoli się 56 osób, które, zanim przyjechały do Trzebiatowa, nie miały nic wspólnego z wojskiem: uczniowie, nauczyciele, urzędnicy, pracownicy firm i instytucji publicznych - kobiety i mężczyźni. W miniony piątek dołączyli do szkolenia ci, którzy składali już wojskową przysięgę i przechodzą teraz tzw. szkolenie wyrównawcze - to kolejnych 39 osób.

Jest - co podkreślają nowi żołnierze - ciężkie i wymagające. Strzelanie, taktyka wojskowa, elementy udzielania pierwszej pomocy no i musztra: żołnierze mają wypełniony czas między 6 rano a 10 wieczorem. We wtorek, po przekroczeniu półmetka „szesnastki”, czekała na nich niespodzianka. Instruktorzy przeprowadzili elementy szkolenia na plaży w okolicach Mrzeżyna. Żołnierze uczyli się elementów desantowania, utrzymywania tzw. obrony okrężnej. zerwania kontaktu, czyli wyrwania się z zasadzki, przygotowanie posterunku obserwacyjnego. Wykorzystano do tego sprzęt, taki jak łodzie rozpoznawcze LRM i elementy pirotechniki. Trzeba było też ewakuować rannego przenosząc go na plecach w wodzie po kolana czy przenosić razem kłody drewna i łodzie. To tzw. „Team building” - czyli budowanie zaufania do pozostałych członków zespołu.