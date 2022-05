Zapaśnicy i chodziarz z ośmioma medalami

Wielki sukces żołnierzy na mistrzostwach Polski w zapasach w stylu klasycznym oraz w chodzie sportowym na 35 km. „Klasycy” wywalczyli w Radomiu cztery tytuły mistrzowskie – st. szer. Michał Tracz, szer. Rafał Krajewski, szer. Arkadiusz Kułynycz i st. szer. rez. Piotr Puchalski – i trzy wicemistrzowskie. Chodziarz szer. Dawid Tomala z kolei zdobył srebro w Opolu.



Michał Tracz podczas Mistrzost Świata w Zapasach w Budapeszcie.

– To były mistrzostwa udane dla żołnierzy. Jestem bardzo zadowolony z ich postawy, a szczególnie z powrotu do wysokiej formy st. szer. Michała Tracza. Po ostatnich niepowodzeniach solidnie przygotował się do startu i w finale po świetnej walce z zawodnikiem gospodarzy po raz czwarty wywalczył tytuł mistrza kraju – mówi por. Piotr Krajewski, trener reprezentacji Wojska Polskiego w zapasach. Szkoleniowiec zdradził również przyczynę przegranej w finale brązowego medalisty olimpijskiego z Tokio szer. Tadeusza Michalika. – Tadzio popełnił mały błąd przy wypychaniu kolegi klubowego poza strefę walki. Rywal to wykorzystał i dzięki temu przechylił szalę zwycięstwa na swoją korzyść – dodaje porucznik.

St. szer. Michał Tracz, zapaśnik z Wojskowego Klubu Sportowego Śląsk Wrocław, w finale kategorii 60 kg pokonał 4:3 obrońcę mistrzowskiego tytułu Przemysława Piątka z Radomskiego Centrum Szkolenia Zapaśniczego Olimpijczyk. Szer. Tadeusz Michalik z Klubu Sportowego Sobieski Poznań zaś w finale kategorii 97 kg przegrał z kolegą klubowym Gerardem Kurniczakiem. Tracz i Michalik są etatowymi żołnierzami Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego. Medale dla CWZS zdobyli również: złoty – szer. Arkadiusz Kułynycz (na co dzień trenujący w RCSZ Olimpijczyk) w kategorii 87 kg – i srebrny – szer. Mateusz Bernatek (Atletyczny Klub Sportowy Piotrków Trybunalski) w kategorii 72 kg.