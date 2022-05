Ćwiczenia „Renegade/Sarex ’22” – czas na wnioski

„Renegade/Sarex ’22” pokazały, jak ważna jest koordynacja działań wojska, służb mundurowych i cywilnych służb ratowniczych – podkreślali uczestnicy konferencji podsumowującej ćwiczenia, które miały sprawdzić gotowość do reagowania na sytuacje kryzysowe. O wynikach i wnioskach mówili m.in. wojskowi dowódcy, policjanci i strażacy.

– Nasze ćwiczenia przeznaczone są przede wszystkim dla służb ratowniczych morskich i powietrznych oraz ich koordynatorów – mówił gen. broni Tomasz Piotrowski, dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, podsumowując zakończony dziś „Renegade/Sarex ’22”. Organizowane przez DORSZ ćwiczenia odbyły się już po raz 15.

W tym roku wzięło w nich udział ponad 1000 osób, żołnierze, policjanci, strażacy, funkcjonariusze Straży Granicznej, ratownicy, pracownicy samorządów. Celem było przede wszystkim zgranie współpracy i sprawdzenie zdolności do współdziałania służb mundurowych ze środowiskiem cywilnym. – Scenariusz co roku jest inny, a osoby, które go przygotowują, stawiają uczestnikom coraz większe wymagania, dzięki temu każda edycja jest bardziej wymagająca i przynosi coraz lepsze rezultaty – informował gen. Piotrowski podczas konferencji w 23 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim.