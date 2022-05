Przeprawa przez Wisłę

Most pontonowy, którym wojskowe pojazdy przejechały z jednego brzegu Wisły na drugi, miał 163 m długości. Żołnierze inżynierowie zbudowali go w ciągu dwudziestu kilku minut! – Taką przeprawę budowało około 150 osób. Wykorzystali 86 bloków pontonowych – mówi ppłk Piotr Glans, dowódca batalionu pontonowego 2 Pułku Inżynieryjnego w Inowrocławiu. Gdy przeprawa jest już zbudowana, oficer odpowiedzialny za wykonanie zadania sprawdza wszystkie połączenia, a potem przejeżdża po niej pojazd testowy. Dopiero po tej próbie przeprawa jest gotowa i mogą po niej przejechać właściwe pojazdy – wyjaśnia oficer. Po zbudowanej przez żołnierzy konstrukcji w czasie wojny mogą przejechać pojazdy 80-tonowe. Natomiast podczas ćwiczeń wykorzystuje się wozy o masie do 40 t. – Chodzi o to, by podczas ćwiczeń poszczególne elementy przeprawy zostały jak najmniej zużyte. Nasze Rosomaki ważą około 30 t – mówi ppłk Glans.

W sumie po moście pontonowym przejechało kilkanaście kolumn pojazdów, wśród nich transportery Rosomak z 17 Brygady Zmechanizowanej. – Polski pododdział w rejonie Dęblina połączył się z pododdziałami z Francji i Szwecji – wyjaśnia gen. bryg. Dariusz Kosowski, dowódca 17 Brygady Zmechanizowanej. – To, jak sobie żołnierze poradzili, ocenimy po zakończeniu ćwiczeń. Dziś za wcześnie na takie wnioski – mówi dowódca.

Przeprawę w Dęblinie obserwował gen. Jarosław Mika, dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych. Podczas konferencji prasowej podkreślał, że ćwiczenia mają charakter defensywny, a ich planowanie rozpoczęło się jeszcze w 2021 roku. – Cele ćwiczeń zostały określone przez gen. Christophera Cavoliego, dowódcę US Army Europe. To przede wszystkim interoperacyjność, która pozwala na wspólne wykonywanie działań – mówił gen. Mika. Dowódca generalny podkreślał, że podczas pokonywania przeprawy przez Wisłę 17 Brygadzie Zmechanizowanej były podporządkowane pododdziały z Francji i Szwecji. – Teraz wspólnie będą przemieszczać się do rejonu, w którym czekają na nich kolejne zadania – dodał generał Jarosław Mika.

Ćwiczenia „Defender Europe 2022” potrwają do 27 maja. Na terytorium Polski oraz ośmiu innych państw ćwiczy 18 tys. żołnierzy z 20 krajów. W Polsce – około 7 tys. wojskowych, m.in. z USA, Szwecji, Danii, Francji i Wielkiej Brytanii. Wojsko Polskie reprezentują m.in. żołnierze z 10 Brygady Kawalerii Pancernej, 17 Brygady Zmechanizowanej, 12 Brygady Zmechanizowanej. Operację lądową będą wspierać siły powietrzne. W „Defenderze” wezmą udział m.in. samoloty bojowe F-16 i Su-22.