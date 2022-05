Gabinet Chirurgii Refrakcyjnej Kliniki Okulistyki WIM

Chirurgia refrakcyjna rogówki i soczewki jest jedną z intensywniej rozwijających się gałęzi okulistyki i umożliwia korekcję wad wzroku dzięki wykorzystaniu najnowszych odkryć medycyny i bioinżynierii, w tym ultranowoczesnych platform laserowych. Liczba wykonywanych laserowych zabiegów refrakcyjnych w Polsce i na świecie systematycznie rośnie; na świecie wykonywanych jest rocznie ok. 5 mln procedur a w Europie ok. 1 mln. W ostatniej dekadzie wprowadzone zostały nowe procedury zabiegowe, zabiegi są coraz bardziej bezpieczne, precyzyjne i krótsze a rehabilitacja wzrokowa bardziej komfortowa dla pacjenta.

W nowym budynku Kliniki Okulistyki WIM oferujemy pełny panel najbardziej zaawansowanych i nowoczesnych metod laserowej i soczewkowej korekcji wad wzroku. Doskonale wyszkolony i posiadający ponad 20-letnie doświadczenie zespół specjalistów oraz najnowocześniejszy sprzęt laserowy i diagnostyczny zapewniają najwyższy standard usług w zakresie usuwania wad refrakcji.

Kandydatami do laserowej korekcji wady wzroku mogą być osoby z krótkowzrocznością do -10 dioptrii (D), nadzwrocznością do +6 D, astygmatyzmem do 6 D oraz starczowzrocznością. Pacjentami zainteresowanymi laserową korekcją wad wzroku są zarówno ludzie młodzi, jak również aktywne osoby w dojrzałym wieku, które pragną zrezygnować z noszenia na stałe okularów lub dla których głównym problemem refrakcyjnym jest wynikająca ze starczowzroczności konieczność stosowania korekcji do bliży. Laserowa korekcja wady wzroku jest często wybierana przez osoby, które planują wykonywać zawody o ścisłych wymaganiach wzrokowych i coraz bardziej popularna wśród osób z wadą resztkową lub astygmatyzmem po operacji zaćmy.