Wyjątkowy Buzdygan znów pomógł!

Internetowa licytacja zakończyła się zwycięstwem aż trójki osób: Krystyny Hebdy, Jerzego Ciszewskiego i Grzegorza Ciszewskiego. Każdy z nich wpłacił 5,5 tys. zł, a więc łącznie udało się zebrać 16,5 tys. zł. Zwycięzcy aukcji nie pierwszy raz wsparli inicjatywę Szczepana Głuszczaka. – Zarówno Krystyna Hebda, jak i Jerzy Ciszewski od początku biorą udział w licytacjach – mówi płk Głuszczak. Skąd chęć wsparcia właśnie tej idei? Jerzy Ciszewski przyznaje, że ujął go pomysł Głuszczaka. – Bardzo podobało mi się to, że swoją nagrodę spożytkował w najlepszy możliwy sposób, czyli pomagając potrzebującym. A dzięki temu, że każdy kolejny zwycięzca aukcji przekazywał ją z powrotem właścicielowi, mogła znów trafić na licytację i ta idea wciąż żyła – mówi zwycięzca licytacji.

Co dalej z Buzdyganem? Na pewno nie będzie już przedmiotem licytacji. Płk Szczepan Głuszczak zapewnia, że to definitywnie jego ostatnia aukcja. – Pomysł już się wyczerpał, postanowiłem zamknąć ten etap, kiedy zauważyłem, że w licytacjach biorą udział te same osoby. Czas na coś nowego – mówi pułkownik. Być może nagroda zostanie eksponatem Muzeum Powstania Warszawskiego lub Muzeum Wojska Polskiego, jednak decyzje jeszcze nie zapadły.

Historia licytacji Buzdygana Szczepana Głuszczaka zaczyna się w 2019 roku. Pułkownik, wówczas dyrektor Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, otrzymał Buzdygan Internautów, nagrodę „Polski Zbrojnej”, przyznawaną przez naszych czytelników. Docenili oni oficera za zorganizowanie „Projektu Wojownik”, czyli cyklu zajęć, podczas których weterani trenują sztuki walki pod okiem sportowych mistrzów. Płk Głuszczak postanowił wtedy wystawić Buzdygan na aukcji charytatywnej i w ten sposób wspomóc finansowo potrzebujących. Licytację wygrali żołnierze z 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, dzięki którym ponad 2 tys. zł trafiło do Stowarzyszenia Rodzin Poległych Żołnierzy „Pamięć i Przyszłość”. Terytorialsi nie zachowali jednak Buzdygana dla siebie. Zwrócili go właścicielowi, a ten znów otworzył licytację. I tak trwało to do dziś!

Buzdygan był dotychczas licytowany dziesięć razy, dzięki temu do potrzebujących trafiło ponad 64 tys. zł. Pomoc otrzymali m.in. Piotr Ziębakowski, niewidomy weteran z 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, Bruno, syn byłego żołnierza Formozy, oraz „Tasior”, weteran misji w Afganistanie. Wsparcie wielokrotnie trafiało również do fundacji zajmujących się pomocą dla weteranów.