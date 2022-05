Morska flanka pod osłoną

Cztery okręty należące do natowskiego zespołu SNMG1 weszły w piątek rano do portu wojennego w Świnoujściu. Dzień wcześniej w Gdyni pojawił się amerykański niszczyciel USS „Gravely”. Jednostki uzupełnią zapasy, a potem wrócą do działań na morzu. Tak Sojusz demonstruje gotowość do działania w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Wśród okrętów, które pojawiły się w Świnoujściu, są dwie fregaty: flagowa jednostka SNMG1 – HNLMS „De Zeven Provinciën” z Holandii i HMCS „Halifax” z Kanady, a także korweta FGS „Erfurt” z Niemiec i niemiecki zaopatrzeniowiec FGS „Spessart”. – Ze względów bezpieczeństwa nie możemy mówić szczegółowo o naszych planach. Na pewno jednak podczas wizyty dowódca zespołu spotka się z przedstawicielami polskiej marynarki oraz lokalnych władz – wyjaśnia por. Joëlle Hoeksma, rzecznik prasowy SNMG1. Załogi dostaną czas na odpoczynek i uzupełnienie zapasów. Po weekendzie okręty wrócą na morze. – W planach nie mamy ćwiczeń z polskimi jednostkami – przyznaje por. Hoeksma. Według por. mar. Łukasza Koziarskiego z biura prasowego 8 Flotylli Obrony Wybrzeża mamy do czynienia z rutynową, niemniej bardzo ważną, wizytą. – NATO podkreśla w ten sposób, że cały czas monitoruje sytuację w tej części świata i że w każdej chwili jest gotowe do współpracy – podkreśla oficer. Dodaje też, że dla Świnoujścia wizyta SNMG1 to swego rodzaju nowość. – Do naszego portu zawijały już okręty natowskich zespołów, ale z reguły były to jednostki przeciwminowe. Tego rodzaju siły stanowią zresztą trzon naszej flotylli. Teraz jednak przyszło nam gościć duże okręty bojowe – mówi por. mar. Koziarski.