Instruktorzy Gwardii Narodowej USA będą szkolić terytorialsów

W ciągu najbliższych tygodni do Polski przybędą żołnierze Gwardii Narodowej stanu Illinois (US IL NG), którzy w porozumieniu z instruktorami Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej z Torunia przeprowadzą szereg specjalistycznych szkoleń dla polskich terytorialsów. W kilkunastu edycjach kursów dla operatorów ppk JAVELIN, medyków pola walki oraz snajperów udział weźmie łącznie ponad 800 terytorialsów z różnych brygad obrony terytorialnej z całego kraju.

”Nawiązana współpraca szkoleniowa jest pokłosiem zarówno rozmów z Dowódcą Gwardii Narodowej Stanu Illinois gen. Richardem NEELY, które odbyliśmy w czasie marcowego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, a także ustaleń z minionego tygodnia, w którym to do naszego Centrum zawitali Amerykańscy żołnierze.”

- powiedział płk Edward Chyła Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej z Torunia.

Pierwsze szkolenia dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej rozpoczną się już w maju bieżącego roku i potrwają do sierpnia. W tym czasie instruktorzy z Gwardii Narodowej Stanu Illinois przeprowadzą kilkanaście kilkudniowych szkoleń z zakresu obsługi i taktyki wykorzystania przeciwpancernych pocisków kierowanych JAVELIN, szkolenia z udzielania pierwszej pomocy na polu walki (COMBAT MEDIC) oraz szkolenia snajperskiego. Kursy te realizowane będą zarówno na bazie Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej jak i w innych regionach Polski. W każdym z kilkunastu szkoleń udział weźmie kilkudziesięciu Terytorialsów z różnych Brygad Obrony Terytorialnej. - Kocham Polskę, jest to bardzo piękny kraj i bardzo mili ludzie. Jest to moja pierwszy wizyta tutaj i uważam, że jest to jeden z najlepszych krajów poza USA w jakim kiedykolwiek byłem. Uważam, że żołnierze, którzy pracują w CSWOT to prawdziwi profesjonaliści i prawdziwi włodarze zawodu wojskowego - wizytę w toruńskim centrum szkolenia podsumował maj. Spencer ERVIN.