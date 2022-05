Jaką klasę wybrać – informator dla ósmoklasistów

Klasy wojskowe

Z bogatej oferty liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych o najróżniejszych profilach nauczania absolwenci mogą wybrać edukację w klasie wojskowej. Choć proponuje ją wiele szkół średnich, warto postawić na taką, którą rekomenduje MON i w której realizowany jest program nauczania w ramach oddziałów przygotowania wojskowego (to następca resortowego projektu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”). Młodzież, na wzór aktualnego szkolenia wojskowego, uczy się m.in. podstaw żołnierskiego rzemiosła i bierze udział w ćwiczeniach poligonowych, obozach kondycyjno-sprawnościowych czy szkoleniu strzeleckim.

Tegoroczni absolwenci mogą wybierać spośród 200 takich ofert. Tak jak w wypadku innych szkół, nabór będzie prowadzony na podstawie skali punktowej – liczyć się będą wyniki egzaminu ósmoklasisty, wybrane oceny oraz wyróżnienie na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, a także inne osiągnięcia, np. naukowe czy sportowe. Dodatkowym elementem rekrutacji do klas wojskowych będą rozmowy kwalifikacyjne oraz testy sprawnościowe.

Do nauki w swoich progach zachęcają przedstawiciele Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Józefa Piłsudskiego w Żywcu-Moszczanicy. Klasy wojskowe działają tu od 2004 roku, a obecnie w placówce uczy się 200 uczniów w mundurach. – W tym roku prowadzimy nabór do trzech klas wojskowych, w tym do jednego OPW. Choć dopiero czekamy na wnioski, już teraz zainteresowanie jest bardzo duże. Odbieramy mnóstwo telefonów, e-maili, a nasze stoisko było jednym z najbardziej obleganych podczas targów pracy i edukacji w Żywcu – mówi ppor. Paweł Żygliński, koordynator klas wojskowych. Ci, którzy chcą bliżej poznać ofertę szkoły, mogą wziąć udział w zaplanowanych na 27 maja dniach otwartych. – To będzie doskonała okazja, by u źródła dowiedzieć się, jak wygląda nauka, jakie uprawnienia i certyfikaty można u nas zdobyć. A także przekonać się, że edukacja w takiej klasie to nie zwykłe lekcje w szkolnej ławce, ale również rozwój fizyczny, masa pozytywnych przeżyć i doświadczeń oraz mocne więzy przyjaźni – mówi ppor. Żyglinski.

Do zostania uczniem klasy wojskowej zachęca też Ireneusz Wieczorek, wicedyrektor Zespołu Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku. Szkoła prowadzi klasy wojskowe we współpracy z MON-em (w programie OPW placówka uczestniczy od pierwszej edycji w 2020 roku, w tym roku także otworzy taki oddział), ale nie tylko. – Obecnie prowadzimy sześć klas wojskowych w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym oraz 16 w jedynym w Polsce Akademickim Technikum Wojskowym. Spośród 703 naszych uczniów, 435 to kadeci. I to oni są naszą najlepszą wizytówką, zachęcając do nauki kolejnych kandydatów – mówi Wieczorek. Placówka planuje dni otwarte na 10 maja.

Dla umysłów ścisłych

Uczniowie, którzy lubią przedmioty ścisłe, a ich pasją jest informatyka, mogą podjąć naukę w klasie o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne w ramach projektu „CYBER.MIL z klasą” pod patronatem MON-u. To elitarny program, którego głównym celem jest edukacja przyszłych cywilnych ekspertów bezpieczeństwa cybernetycznego, a także specjalistów-żołnierzy wojsk obrony cyberprzestrzeni. Klasy takie prowadzi jedynie 16 szkół w całej Polsce, wybranych przez MON na podstawie wyników matur czy współpracy z uczelniami wyższymi. Poprzeczka dla kandydatów jest ustawiona naprawdę wysoko: muszą mieć doskonałe wyniki zarówno z matematyki, jak i informatyki, lecz także fizyki oraz języka angielskiego. Ci, którzy się dostaną, w ciągu czterech lat nauki będą zdobywać wiedzę m.in. z podstaw kryptografii, algorytmiki i cyberbezpieczeństwa. Licealistów czekają też zajęcia praktyczne i wizyty w jednostkach wojskowych, instytutach naukowych oraz firmach z branży cyberbezpieczeństwa. Do klas takich młodzież może aplikować m.in. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, III Liceum Ogólnokształcącym im. Orła Białego w Jaworznie oraz I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Świdniku.

Ofertę dla pasjonatów informatyki ma także Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne im. Polskich Kryptologów w Warszawie. – Adresujemy ją do utalentowanych młodych osób, które chciałyby w przyszłości podjąć studia głównie w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, ale też innych akademiach wojskowych – mówi Ewa Kacprzyk, dyrektor placówki. W roku szkolnym 2022/2023 WOLI prowadzi nabór do trzech klas o profilu matematyczno-informatycznym (50 miejsc) oraz jednej klasy o profilu matematyczno-fizycznym (16 miejsc).

Kandydaci do liceum muszą wykazać się doskonałym zdrowiem (wymagane orzeczenie lekarskie), przejść rozmowę kwalifikacyjną, a także zdać egzamin z WF-u. Obejmuje on podciąganie na drążku (dziewczęta – zwis na drążku na ugiętych rękach), bieg na 50 m oraz bieg na 1000 m (dziewczęta na 800 m). – Z racji tego, że przygotowujemy młodzież do wstąpienia w szeregi armii, sprawność fizyczna ma dla nas kluczowe znaczenie. Uczniowie mają zwiększoną liczbę zajęć sportowych, szkoleń na poligonach, do tego codzienny rozruch fizyczny i basen – mówi dyrektor warszawskiej placówki.

Dla kandydatów do klas o profilu matematyczno-informatycznym obowiązkowy jest także sprawdzian predyspozycji informatycznych. Jak zaznacza jednak Ewa Kacprzyk, jego celem nie jest weryfikacja wiedzy kandydata. – Zdajemy sobie sprawę, że poziom nauczania informatyki w szkołach podstawowych jest zróżnicowany. Dlatego robiąc taki test, chcemy przede wszystkim sprawdzić umiejętności analityczne kandydata, logiczne myślenie, umiejętności wyciągania właściwych wniosków – wyjaśnia dyrektor.

Zostać pilotem

Z propozycją dla nastolatków chcących zostać w przyszłości pilotami wojskowymi wychodzi z kolei Liceum Lotnicze w Dęblinie. W roku szkolnym 2022/2023 do pierwszej klasy szkoła przyjmie 54 kandydatów, w tym pięć dziewcząt. Dzięki nauce w placówce młodzież będzie mogła przygotować się na studia w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. I z tego względu, już na etapie aplikowania do liceum, kandydaci muszą spełnić określone wymagania zdrowotne. Jednym z najważniejszych elementów rekrutacji są zatem badania lotniczo-lekarskie, prowadzone w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie. Trwają do trzech dni i są wykonywane na koszt kandydata (ich cena to 2035,00 zł). Oprócz badań laboratoryjnych obejmują także m.in. echo serca, RTG klatki piersiowej, badanie całego kręgosłupa i głowy z oceną zatok metodą rezonansu magnetycznego (MRI) oraz wizytę u laryngologa, okulisty czy neurologa. Dobre wyniki są przepustką do udziału w kolejnych etapach rekrutacji. Kandydaci np. z zaburzeniami rytmu lub wadą serca, zezem czy niezdolnością rozróżniania barw nie mają niestety szans na edukację w Dęblinie.

Wykaz klas wojskowych oraz cybernetycznych, działających pod egidą MON-u, można znaleźć na specjalnej interaktywnej mapie.