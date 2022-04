WOT i Lasy Państwowe: budujemy państwo silne i odporne

Generał Kukuła podkreślił: - Z punktu widzenia Wojsk Obrony Terytorialnej, porozumienie jest niezwykle istotne z trzech powodów. Pierwsze to znaczenie strategiczne, musimy budować państwo silne i odporne, wydarzenia na wschodzie pokazują, że jesteśmy w stanie zbudować tę siłę tylko razem współdziałając i łącząc wysiłki z Lasami Państwowymi, pomnażając swoje zdolności. Drugi wymiar to operacyjny – lasy są terenem prowadzenia działań i konfliktów zbrojnych, tereny zielone – czyli zielona taktyka, musimy mieć w nich kontrolę, trzeci wymiar to szkolenia. Lasy mają potężne zasoby, kapitał ludzki, to wspaniali ludzie skupieni w służbie leśnej, staramy się tutaj wnieść wartość dodaną do szkolenia.

REKLAMA

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, pan Józefa Kubica, widzi we współpracy z WOT niezwykle ważny aspekt podniesienia potencjału obronnego naszej Ojczyzny: - To ważny dzień - sięgając pamięcią współpraca Lasów z wojskiem to jeszcze czasy przedwojenne, podpisano wtedy z wojskiem porozumienie o przysposobieniu wojskowym. Już wtedy było wiadomo co to znaczy zagrożenie i nacjonalizm. Z racji wydarzeń na Ukrainie przyspieszyliśmy decyzje o szkoleniu i współpracy. To będą strzelnice, renowacja ich, wykorzystanie i szkolenia tam całego społeczeństwa, żołnierzy i leśników.

Porozumienie wykorzystuje cały szereg uprawnień i obowiązków obronnych służby leśnej i buduje system szkolenia leśników na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Wzmocni także zdolności obronne Rzeczypospolitej Polskiej, przygotuje leśników z jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz żołnierzy i pracowników Wojsk Obrony Terytorialnej do współdziałania w różnych stanach gotowości obronnej państwa, a także w zakresie edukacji patriotyczno-obronnej i ekologicznej społeczeństwa.

Przyczynkiem do rozpoczęcia procedury zawiązania ścisłej współpracy między Dowództwem WOT a Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych, była potrzeba wykorzystania ogromnego potencjału obronnego jaki drzemie w pracownikach Lasów Państwowych. W czerwcu 2021 zakończył się w Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych w Plaskoszu k. Tucholi, pierwszy pilotażowy kurs, który pokazał potrzeby szkoleniowe. Kurs autorski, przygotowany przez instruktorów Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu, zapoznał Leśników z wyposażeniem wojskowym, wykorzystaniem broni długiej i krótkiej, taktyką, szkoleniem saperskim czy łącznością. W czasie szkolenia żołnierze realizowali zajęcia z zakresu strzelania, medycyny pola walki, topografii oraz podstaw inżynierii wojskowej i saperstwa. Kurs wykorzystywał infrastrukturę Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych w Plaskoszu, był pierwszym elementem budowania systemu szkolenia leśników na potrzeby Sił Zbrojnych RP.

Tekst: Zespół prasowy WOT