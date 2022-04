Więcej pieniędzy na zapomogi

W ubiegłym roku MON wypłaciło żołnierzom zawodowym 6720 zapomóg na sumę ponad 13 mln zł. W 2022 roku kwota przeznaczona na wsparcie socjalne będzie jeszcze wyższa. Szef MON-u uruchomił właśnie pierwszą tegoroczną transzę pieniędzy na zapomogi. To aż 11 mln 294 tys. zł z ponad 17 mln 299 tys. zł, które zostały zarezerwowane na ten cel.

Pieniądze na pomoc dla żołnierzy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, wypłacane są z funduszu socjalnego MON-u. Jest on uruchamiany decyzją ministra obrony narodowej, w ostatnich latach zazwyczaj dwa razy w roku. Także w tym roku pieniądze zostaną podzielone na dwie transze. Pierwsza z nich wynosi 11 mln 294 tys. zł. Najwięcej, bo 8 mln 133 tys. zł, jest do podziału między żołnierzy jednostek podległych Dowództwu Generalnemu RSZ (w tym dla samego Dowództwa jest przeznaczonych 140 tys. zł). Do Dowództw: Operacyjnego RSZ, Wojsk Obrony Terytorialnej i Garnizonu Warszawa trafiło odpowiednio: 138 tys. zł, 438 100 zł i 456 400 zł (plus 201 500 zł dla pozostałych jednostek pozostających na przydziale gospodarczym DG).

W ramach pierwszej transzy 700 tys. zł otrzymał też Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (plus dodatkowe 314 700 zł dla jednostek, które pozostają na przydziale gospodarczym tej instytucji), 333 400 tys. zł – Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej, a 227 900 tys. zł – Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni – Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.