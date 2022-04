Wizyta amerykańskich polityków w Kijowie

Stany Zjednoczone przekażą ponad 700 mln dolarów na pomoc dla Ukrainy. Pieniądze zostaną przeznaczone na broń i uzbrojenie – zapowiedzieli Lloyd Austin i Antony Blinken po wizycie w Kijowie. Amerykańscy politycy spotkali się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i zapowiedzieli rychły powrót pracowników ambasady USA do Ukrainy.

– Pierwszym krokiem do zwycięstwa jest wiara w to, że można wygrać – powiedział Lloyd Austin, szef Pentagonu, po wizycie w Kijowie. Doszło do niej wczoraj, ale ze względów bezpieczeństwa informacja do mediów dotarła dopiero dzisiaj. Austin udał się do stolicy Ukrainy z Antonym Blinkenem, sekretarzem stanu USA. Politycy spotkali się m.in. z Wołodymyrem Zełenskim, prezydentem Ukrainy, Dmytrem Kułebą, ministrem spraw zagranicznych i Ołeksijem Reznikowem, ministrem obrony, by przekazać informację o pomocy, jaką przekażą Ukrainie. Będzie to 713 mln dolarów. 322 mln dolarów zostaną przeznaczone na zakup broni, uzbrojenia oraz systemów obrony przeciwlotniczej zbliżone do natowskich. Pozostałe pieniądze mają trafić do państw, które przekazały uzbrojenie Ukrainie. Do tej pory Amerykanie udzielili Ukraińcom pomocy wartości prawie 4 mld dolarów. – To bardzo ważny moment w trakcie tej wojny i ważny moment dla prowadzenia bezpośrednich rozmów na temat wsparcia, jakie zapewniane jest dla bezpieczeństwa, gospodarki i kwestii humanitarnych w Ukrainie – mówił Antony Blinken na dzisiejszej konferencji prasowej. – Jeżeli chodzi o działania wojenne, Rosja ponosi porażkę, a Ukraina wygrywa. Podstawowym celem Rosji było całkowite podporządkowanie Ukrainy, odebranie jej suwerenności i niezależności, to się nie powiodło. Zawodzi rosyjskie wojsko, podupada rosyjska gospodarka – dodał sekretarz stanu USA. Zaznaczył przy tym, że Rosja jest coraz brutalniejsza w atakowaniu Ukrainy.