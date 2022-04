Abramsy na drawskim poligonie

Na poligonie w Drawsku Pomorskim rozpoczynają się ćwiczenia z udziałem polskich żołnierzy oraz wojskowych z 1 Dywizji Piechoty USA. To przygotowania do szkolenia przyszłych polskich załóg czołgów Abrams . Dziś wojskowych obu armii odwiedził Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. – Polsko-amerykańskie ćwiczenia nabierają wielkiego znaczenia, bo pokazują ewentualnemu państwu napastniczemu, jakim jest Rosja, że współpracujemy bardzo ściśle z sojusznikami, jesteśmy wobec siebie solidarni i stanowimy gwarancję bezpieczeństwa – mówił w poniedziałek szef MON-u.

Mariusz Błaszczak przypomniał, że Polska kupiła 250 czołgów Abrams, a pierwsze egzemplarze, przeznaczone do szkolenia, mają zostać dostarczone jeszcze w tym roku. Docelowo w ten nowoczesny sprzęt zostaną wyposażone jednostki podległe 18 Dywizji Zmechanizowanej. – Abramsy to najnowocześniejsze czołgi na świecie. Kiedy porównamy sprzęt, którym posługiwało się i wciąż posługuje Wojsko Polskie, różnica jest olbrzymia. Te czołgi dają przewagę, jeśli chodzi o zdolności obronne – podkreślił minister. Dodał, że będą one bronić wschodnich granic Rzeczypospolitej i wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Podczas spotkania z żołnierzami minister Błaszczak nawiązał do ustawy o obronie ojczyzny, która weszła w życie w sobotę i umożliwi zwiększenie liczebności Wojska Polskiego do 300 tys. żołnierzy oraz wyposażenie go w nowoczesny sprzęt. – To jest gwarancja bezpieczeństwa Polski, ale również wszystkich państw tworzących Sojusz Północnoatlantycki – mówił. Podziękował gen. Johnowi Kolasheskiemu, dowódcy amerykańskiego V Korpusu, za jego „osobisty wkład we wzmocnienie polsko-amerykańskich relacji”. Szef resortu obrony zwrócił się także do wojskowych US Army. – Dziękuję za waszą obecność i budowanie interoperacyjności z naszymi żołnierzami. Życzę wam dobrego pobytu w Polsce – powiedział na poligonie w Drawsku.

Mariusz Błaszczak rozmawiał w poniedziałek z amerykańskim sekretarzem obrony Lloydem Austinem. Z kolei we wtorek szef MON-u pojedzie do Niemiec, gdzie – pod przywództwem Stanów Zjednoczonych – odbędzie się konferencja poświęcona dalszemu wsparciu Ukrainy.