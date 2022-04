Rosjanie szukają luk w ukraińskiej obronie

„Specjalna operacja na Ukrainie weszła w drugą fazę” – ogłosiło dowództwo rosyjskiej armii. Gen. Rustam Minnekajew, którego cytuje rosyjska sekcja BBC, określił jej cele – zajęcie obwodów ługańskiego i donieckiego oraz nadbrzeżnego pasa aż do terytorium tzw. Naddniestrza. To obszar Mołdawii, który nie uznaje zwierzchnictwa rządu w Kiszyniowie i ściśle współpracuje z Moskwą.

Odcięcie Ukrainy od dostępu do morza – tak w skrócie można określić obecny cel rosyjskiej agresji na Ukrainie. Ujawnił go gen. Rustam Minnekajew. – Mamy własne scenariusze obrony i przypominam, że wiele planów Kremla zostało już zniszczonych przez naszą armię. To jest wojna o wolność i wygramy – skomentował te plany Andrij Jermak, szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy.

W piątek najcięższe walki toczyły się na terenie obwodów ługańskiego i donieckiego. Zdaniem ukraińskiego dowództwa, wojska rosyjskie od kilkudziesięciu godzin prowadzą rozpoznanie walką w poszukiwaniu słabszych punktów na linii obrony, by wyznaczyć dogodne z ich perspektywy kierunki ataku.

Dzisiaj zakończyła się kolejna tura ukraińsko-rosyjskich rozmów pokojowych. Niestety, jak wszystkie poprzednie, nie przyniosła żadnych realnych rezultatów. Na razie brak informacji, jaki jest stan rokowań, ani też kiedy strony ponownie usiądą do negocjacji.

– Siła odpowiedzi na to, co dzieje się na Ukrainie, zależy w dużym stopniu od siły i spójności głosu państw Europy Środkowej i Wschodniej; być z Ukrainą w tych najczarniejszych czasach, to nasz obowiązek – powiedział premier Mateusz Morawiecki, który złożył dzisiaj wizytę na Słowacji. Jednym z tematów rozmów była wojna na Ukrainie i sposoby wsparcia władz w Kijowie w walce z rosyjską agresją. Dziękując Słowacji za proukraińską postawę ws. sankcji nakładanych na Rosję, premier Morawiecki obiecał pomoc ze strony Polski w procesie uniezależnienia się od importu surowców energetycznych ze Wschodu. – Słowacja ma trudniejszą pozycję, ale rozmawialiśmy bardzo konkretnie o tym, jak wraz z otwarciem interkonektora gazowego między Polską a Słowacją, pomóc Słowacji uniezależnić się także od rosyjskiego gazu. Na tym polega prawdziwa solidarność. Zrobimy to. Obiecałem panu premierowi tego typu wsparcie – zadeklarował Mateusz Morawiecki.

Wicepremier Piotr Gliński spotkał się dzisiaj w Kijowie ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Ołeksandr Tkaczenko. W wizycie towarzyszył mu Simonas Kairys, szef resortu kultury Litwy. – Litwa i Polska to przyjaciele Ukrainy, którzy jako pierwsi okazali nam wsparcie. Odczuliśmy to w nieładzie i katastrofie spowodowanej rosyjską agresją na naszej ziemi – powiedział Tkaczenko. – Jesteśmy dzisiaj w Kijowie, aby zademonstrować nasze pełne wsparcie dla Ukrainy, aby pokazać, że dla nas „solidarność” to nie jest puste słowo. Mieliśmy się tutaj spotkać 25 lutego – spotykamy się niemal dwa miesiące później, dwa miesiące walki bohaterskich obrońców Ukrainy przeciw brutalnemu, bezwzględnemu najeźdźcy – zaznaczył wicepremier Gliński.