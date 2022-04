Fabryka Broni fundatorem nagród dla zwycięzców turnieju „EkstraKLASA Wojskowa”

- Dziś w klasach mundurowych w całej Polsce uczą się dziesiątki tysięcy młodych ludzi. Kształcenie w klasach mundurowych – w duchu wartości patriotycznych, historycznych i proobronnych – pozwala na wszechstronny rozwój tych młodych ludzi oraz przyczynia się do wzmacniania bezpieczeństwa naszego narodu w przyszłości. Turniej „EkstraKLASA Wojskowa” pobudza ducha rywalizacji i działa motywująco na jej wszystkich uczestników. Jestem dumny, że mogliśmy przekazać nagrody dla zwycięzców tego turnieju, który wyłania przyszłe elity naszych Sił Zbrojnych - powiedział dr Wojciech Arndt, prezes Fabryki Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o.

Trenażer-pneumatyczny karabinka BERYL wz. 96, produkowany przez Fabrykę Broni „Łucznik” - Radom to najlepszy sposób na skuteczne i bezpieczne szkolenie z wykorzystaniem broni w zakresie wstępnego szkolenia strzeleckiego oraz taktyki strzeleckiej. Każdy zestaw jest wyposażony m. in. w magazynki, pas nośny, gogle ochronne oraz wycior do broni. Replika Beryla w podstawowym modelu nie posiada elementów wersji bojowej, dzięki czemu jest doskonałą pomocą dydaktyczną i narzędziem na zajęciach szkolnych. Ponadto nie wymaga posiadania strzelnicy ani żadnego specjalnego przechowywania w wyznaczonych pomieszaniach i sejfach, co w ograniczonych warunkach szkolnych ma bardzo duże znaczenie.

Fabryka Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o. jest wiodącym producentem i dostawcą broni na rynki krajowe i zagraniczne, głównym producentem broni dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz na rynek cywilny i eksport. Fabryka Broni jest częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ), lidera polskiego przemysłu i jednego z największych koncernów zbrojeniowych w Europie.

Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Wojsku Polskim „EkstraKLASA Wojskowa” przeznaczony jest dla uczniów klas o profilu wojskowym, uczących się w szkołach prowadzących Oddziały Przygotowania Wojskowego, Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe oraz uczniów z programu „CYBER.MIL z klasą”, czyli programów edukacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, koordynowanych przez Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Organizatorem konkursu Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Wojsku Polskim "EkstraKLASA Wojskowa" jest Ministerstwo Obrony Narodowej.

Źródło: Fabryka Broni „Łucznik” – Radom