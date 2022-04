Ukraina – front walki o wolność

Wysyłamy broń bezpośrednio na linię frontu walki o wolność – powiedział w czwartek Joe Biden. Prezydent USA poinformował, że Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie kolejny pakiet pomocy militarnej, czyli m.in. haubice, drony i amunicję o wartości 800 mln dolarów. Tymczasem, nasila się rosyjska ofensywa na wschodzie Ukrainy, ale Mariupol wciąż nie został zdobyty.

155 mm holowane haubice, drony rozpoznawcze, amunicja krążąca oraz różnego typu amunicja – takie uzbrojenie wyśle wkrótce na Ukrainę rząd Stanów Zjednoczonych. To już kolejny pakiet wsparcia, jakiego Waszyngton udzieli wojskom broniącym się przed agresją Federacji Rosyjskiej. Wartość zapowiedzianych dostaw to ok. 800 mln dolarów. – Wysyłamy broń bezpośrednio na linię frontu walki o wolność – powiedział Joe Biden. Podkreślił też, że ukraińska armia odnosi w tym nierównym boju sukcesy. – Bitwa o Kijów była historycznym zwycięstwem – dodał.

Amerykański prezydent podziękował wszystkim krajom, które udzielają pomocy militarnej oraz humanitarnej Ukrainie i zapowiedział, że priorytetem musi być teraz przyspieszenie dostaw broni do tego kraju. Biden zadeklarował także, że Stany Zjednoczone uruchomią program „Pomoc Ukrainie”, który ma uprościć procedury uzyskiwania przez Ukraińców amerykańskich wiz imigracyjnych. Zapowiedział również nałożenie na Rosję kolejnych sankcji gospodarczych. – Zamykamy nasze porty dla rosyjskich statków lub statków należących do rosyjskich firm – mówił na konferencji prasowej.