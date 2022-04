Wielki finał za nami

Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Wojsku Polskim „EkstraKlasa Wojskowa” został zorganizowany po raz drugi. W rywalizacji wzięła udział młodzież z oddziałów przygotowania wojskowego oraz programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”, czyli programów edukacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, koordynowanych przez Biuro ds. Programu „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej” . Do konkursu przystąpiły drużyny ze 142 placówek – w sumie 426 uczniów z całej Polski. W czwartek cztery najlepsze ekipy spotkały się w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie, by wziąć udział w finałowej rywalizacji.

REKLAMA

Liczył się każdy punkt

Podczas dwóch półfinałów uczniowie zmierzyli się z sześcioma pytaniami z różnych dziedzin wiedzy ogólnowojskowej. Na wskazanie odpowiedzi za każdym razem mieli 10 s, jeśli odpowiedzieli prawidłowo – otrzymywali jeden punkt.

W pierwszym starciu zmierzyły się ekipy z Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu (Zuzanna Malarz, Wiktoria Chełminiak, Katarzyna Kołodziej) oraz Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku należącego do Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach (Marta Wacławczyk, Oktawian Muras, Mateusz Mysłek). Uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące m.in. konwencji genewskiej, taktyk stosowanych podczas natarcia czy technik celnego strzelania. Rozgrywka zakończyła się remisem 5:5, więc o przejściu do finału zadecydowało siódme pytanie, w którym liczyła się nie tylko poprawność, lecz także szybkość udzielenia odpowiedzi. W dodatkowym pytaniu: „co jest ważniejsze: zasady czy wymogi dowodzenia?” uczniowie z Rybnika prawidłowo wskazali na wymogi, co dało im przewagę nad rywalami.

Drugi z półfinałów rozegrał się pomiędzy drużynami z Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim (Martyna Dąbrowska, Izabela Hermańska, Nadia Waliszewska) i Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu (Wiktoria Gabrielczyk, Weronika Szopa, Jakub Zduński). Uczniowie musieli wykazać się wiedzą z zakresu m.in. manewrów ogniem pododdziału, budowy pocisku T-45 i czynności, jakie trzeba wykonać podczas celowania za pomocą przyrządów mechanicznych. Jednym punktem zwyciężyła ekipa z Golubia-Dobrzynia. I to jej uczniowie stanęli do wielkiego finału z kolegami z Rybnika.

Wielki finał

Sześć pytań padło także w rozgrywce finałowej. Tym razem młodzież musiała się wykazać wiedzą dotyczącą np. zarówno międzynarodowego prawa humanitarnego podczas konfliktów zbrojnych, jak i zasad działania busoli. Ostatecznie wynikiem 5:4 zwyciężyli uczniowie z Rybnika. Poza tytułem Mistrza EkstraKlasy Wojskowej otrzymali również puchar przechodni, który przekazała im Estera Bielecka z Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach, członkini zwycięskiego zespołu I edycji turnieju. Nagrodę główną, czyli zestaw trenażera pneumatycznego karabinka Beryl wz. 96, ufundowaną przez Fabrykę Broni „Łucznik”- Radom, wręczył zwycięzcom Wojciech Arndt, prezes zarządu spółki.

Wszyscy półfinaliści otrzymali puchary i medale. – Dla mnie wszyscy jesteście zwycięzcami. Jestem pod ogromnym wrażeniem waszej wiedzy o wojsku. Mam nadzieję, że wasz udział w konkursie, wasza pasja, sprawi, że w przyszłości zasilicie szeregi Wojska Polskiego – mówił do uczniów płk Mirosław Bryś, pełnomocnik MON-u do spraw utworzenia Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Jak to się zaczęło

Po raz pierwszy turniej wiedzy o wojsku odbył się w 2021 roku. Do rywalizacji przystąpiło 99 szkół i niemal 300 uczniów. Jesienią ubiegłego roku ogłoszono nabór do drugiej edycji konkursu. Do udziału w rozgrywkach zakwalifikowały się 142 placówki, które we własnym zakresie wyłoniły trzyosobowe reprezentacje uczniów. Podczas pierwszego etapu eliminacji 426 uczniów sprawdzało swoje przygotowanie w ramach testów online. Najpierw odpowiadali oni indywidualnie (na 50 losowo wybranych przez komputer pytań), potem punkty każdej szkolnej ekipy były sumowane. W ten sposób spośród wszystkich reprezentacji zostało wyłonionych 16 najlepszych drużyn. Rozpoczęły one rozgrywki w systemie pucharowym i rywalizowały w ośmiu parach. Osiem ekip przeszło do następnego etapu, a jego czterech zwycięzców spotkało się w wielkim finale.

Rozgrywki zorganizowało Biuro ds. Programu „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej” przy wsparciu Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Polska Zbrojna.