Kolejne zakupy dla Wojska Polskiego?

Wkrótce skieruję do Pentagonu letter of request, czyli formalnie rozpocznę procedurę zamówienia kolejnych partii sprzętu – powiedział w środę w Waszyngtonie Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. To efekt spotkania z Lloydem Austinem, sekretarzem obrony USA. Politycy rozmawiali także o dalszym wsparciu Ukrainy oraz o przyszłości NATO.

W środę rozpoczęła się wizyta Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej w Waszyngtonie. Dziś szef polskiego resortu obrony spotkał się Lloydem Austinem, sekretarzem obrony Stanów Zjednoczonych. – Przypomina mi się stare polskie powiedzenie „za wolność naszą i waszą”. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy od rosyjskiej inwazji Polska zademonstrowała ducha tego powiedzenia – powiedział Austin, rozpoczynając spotkanie. Podkreślił również, że w obliczu toczącego się konfliktu, Polska odgrywa bardzo ważną rolę, umożliwiając wysyłkę broni na Ukrainę, samodzielnie przekazując jej pomoc wojskową czy oferując pomoc osobom uciekającym przed wojną.

Przebieg spotkania tuż po jego zakończeniu zrelacjonował dziennikarzom Mariusz Błaszczak. – Rozmawialiśmy o wyzwaniach przed jakimi stoi Sojusz Północnoatlantycki, które są związane z rosyjską agresją i o wsparciu dla Ukrainy – powiedział. Zaznaczył, że podczas obrad została także poruszona kwestia wdrażanych przez Polskę planów związanych „ze skokowym wzrostem zdolności obronnych Rzeczypospolitej Polskiej”. – Usłyszałem od sekretarza Austina deklarację wsparcia tych działań. One są oczywiście związane z wyposażeniem Wojska Polskiego w nowoczesny sprzęt. W stosunkowo krótkim czasie skieruje do Pentagonu letter of request, czyli formalnie rozpocznę procedurę zamówienia kolejnych partii sprzętu wojskowego dla Polski – podkreślił szef MON. – Rozmawiamy o kolejnych dostawach rakiet HIMARS, również rozmawiamy na temat kolejnych eskadr samolotów wielozadaniowych, będziemy wkrótce rozmawiać o śmigłowcach szturmowych, bezzałogowcach, czyli o tym wszystkim co jest potrzebne, aby wzmocnić system obronny Polski – wyjaśnił minister.