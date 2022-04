Świąteczne spotkanie ministra obrony z żołnierzami

Żebyśmy my mogli spędzać święta z bliskimi, wy jesteście tu, strzeżecie bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Dziękuję wam za to! – mówił minister obrony Mariusz Błaszczak do żołnierzy, którzy pełnią służbę na polsko-białoruskiej granicy. Podczas wizyty na Podlasiu szef MON-u złożył wojskowym wielkanocne życzenia.

REKLAMA

Mariusz Błaszczak podkreślił, że święta Wielkiejnocy są niezwykle ważne dla każdego chrześcijanina, „bo to święta, które są symbolem zwycięstwa dobra nad złem i życia nad śmiercią”. – Spędzamy je w gronie rodzinnym, ale żebyśmy my mogli spędzać święta z bliskimi, wy jesteście tu, strzeżecie bezpieczeństwa naszej ojczyzny – zaznaczył minister. Przypomniał, że od wielu tygodni na polsko-białoruskiej granicy dochodzi do ataków hybrydowych inspirowanych przez reżim Aleksandra Łukaszenki. – Z Bliskiego Wschodu zostali sprowadzeni ludzie, którzy za pieniądze próbują przedostać się na terytorium Unii Europejskiej, nielegalnie przekroczyć granice. Wy odpieracie te ataki, służąc ramię w ramię ze strażnikami granicznymi, z policjantami. Dzięki waszej postawie, waszej codziennej służbie granica jest bezpieczna, a więc i Polska jest bezpieczna – zaznaczył.

Poświęcenie żołnierzy podczas wykonywania codziennych obowiązków, jak mówił minister, jest szczególnie ważne teraz, kiedy w Ukrainie trwa wojna. – Zadaniem nas wszystkich jest to, aby zapewnić bezpieczeństwo naszej ojczyźnie. Wy, żołnierze Wojska Polskiego, wykonujecie to zadanie perfekcyjnie – podkreślił szef MON-u. Dodał, że bezpieczeństwo jest dobrem, a Polacy dzielą się nim z uchodźcami z Ukrainy. Do tej pory do naszego kraju przybyło już ponad 2,7 mln osób, które znalazły tu schronienie. – Jeszcze raz dziękuję wam za codzienną służbę. Przekażcie najlepsze życzenia również swoim najbliższym. Oby te święta upłynęły w atmosferze spokoju – powiedział minister.

Podczas uroczystości głos zabrał także gen. dyw. Krzysztof Radomski, dowódca 16 Dywizji Zmechanizowanej, który odpowiada za działania wojska na terenach przygranicznych na Podlasiu. – Przed nami czas szczególny, Zmartwychwstania Pańskiego, ale w tym czasie my, żołnierze, stoimy na straży naszego domu, naszej ojczyzny – powiedział generał. – Niebawem wrócicie do siebie i podzielicie się symbolicznym jajkiem z bliskimi, niosąc pokój. Ale teraz życzę wam, abyście bezpiecznie wykonywali swoje zadania. Spokojnych i zdrowych świąt Wielkiejnocy! – powiedział.

Kryzys na polsko-białoruskiej granicy trwa od kilku miesięcy. Jak informuje Straż Graniczna w 2021 roku usiłowało nielegalnie przedostać się z Białorusi do Polski 39 697 cudzoziemców, podczas gdy rok wcześniej było ich zaledwie 129. Najtrudniejsza sytuacja panowała jesienią. Wówczas pogranicznicy odnotowali 17 447 takich prób. W tak napiętej sytuacji rozkaz do wsparcia funkcjonariuszy SG otrzymali żołnierze. Przez ten czas służbę na terenach przygranicznych pełnili wojskowi ze wszystkich dywizji sił zbrojnych, a także terytorialsi. Do działań mających na celu zabezpieczenie terenów przygranicznych zostali skierowani również żołnierze wojsk inżynieryjnych z Wielkiej Brytanii i Estonii.

Ostatnie tygodnie na terenach przygranicznych upływają nieco spokojniej, jednak żołnierze cały czas pełnią tam służbę.