Przyspieszenie Narwi

Ministerstwo Obrony Narodowej zdecydowało o znaczącym przyspieszeniu dostaw rakietowych systemów przeciwlotniczych krótkiego zasięgu o kryptonimie Narew. Pierwsza bateria uzbrojona w brytyjskie rakiety CAMM i polskie radary Soła ma trafić do wojska już we wrześniu. Druga na przełomie 2022 i 2023 roku.

Minister Mariusz Błaszczak zatwierdził dzisiaj kontrakt pomiędzy Agencją Uzbrojenia a konsorcjum PGZ-Narew dotyczący dostawy w latach 2022-2023 dwóch jednostek ogniowych systemu obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu o kryptonimie „Narew”. Wyrzutnie będą wyposażone w samonaprowadzające się pociski CAMM i będą w stanie zwalczać cele na dystansie do 25 km. – Pierwsza jednostka ogniowa trafi na wyposażenie Wojska Polskiego już we wrześniu, druga na przełomie tego i przyszłego roku – poinformował minister.

Resort obrony zdecydował o znaczącym przyspieszeniu dostaw w ramach programu „Narew” ze względu na sytuację geopolityczną. – Wyciągamy wnioski z tego co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Bardzo wyraźnie widać, że napadnięta przez Rosję Ukraina broni się dzielnie, ale broni się dlatego, że jest przygotowana do obrony – podkreślał minister Błaszczak. Pierwotnie Plan Modernizacji Technicznej na najbliższą dekadę zakładał, że pierwsze systemy przeciwlotnicze Narew, które zastąpią w linii wysłużone postsowieckie zestawy rakietowe 9K33 M2/M3 Osa i 2K12 Kub, wejdą do służby w 2027.