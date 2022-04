Postawa godna naśladowania

Podoficer Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego MW - bsmt Rafał Las - wykazał się postawą godną żołnierza Wojska Polskiego. 14 marca, około godziny 17.35 w Gdańsku udzielił pomocy mężczyźnie, który zasłabł.

Do zdarzenia doszło w Gdańsku przy ul. Chłopskiej. Bsmt Rafał Las zauważył przewracającego się na chodniku człowieka. Bez wachania podszedł do poszkodowanego, ocenił stan zdrowia i ułożył go w pozycji bocznej ustalonej. Następnie przystąpił do wezwania służb ratunkowych.

W trakcie rozmowy z dyspozytorem pogotowia ratunkowego do akcji ratunkowej dołączył się przechodzący obok mężczyzna, który zaobserwował nagłe zatrzymanie krążenia u poszkodowanego i podjął działania resuscytacyjne.