Zdobądź z nami Monte Cassino!

„Monte Cassino Trek” to wyjątkowe wydarzenie historyczne. 18 maja, w rocznicę zdobycia słynnego wzgórza przez żołnierzy gen. Władysława Andersa, zapraszamy na rajd pieszy szlakiem historycznym bitwy o Monte Cassino. Uczcijmy w ten sposób wielką wiktorię 2 Korpusu Polskiego, która otworzyła aliantom drogę na Rzym.

„Szlak historyczny bitwy o Monte Cassino” to wspólny projekt Wojskowego Instytutu Wydawniczego i Polskiej Fundacji Narodowej. Na zboczach słynnego wzgórza stanęło 12 plansz, które opowiadają o czynie bojowym żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych. – To trwały ślad bohaterskich Polaków, którzy z głębi Rosji przybyli tu z korpusem generała Władysława Andersa, aby dokonać tego, co dla innych było niemożliwe – mówi Maciej Podczaski, dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego. Uroczystego otwarcia ścieżki dokonał w ubiegłym roku Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, który jest także honorowym patronem projektu.

W tym roku, w rocznicę zdobycia Monte Cassino, zapraszamy do wspólnego trekkingu szlakiem polskich żołnierzy. Organizatorem wydarzenia są dwa stowarzyszenia sportowe: polski Sporting oraz włoski Aprocis. Start na Piazza A. De Gasperi w Cassino 18 maja o godz. 10. Udział w trekkingu jest bezpłatny i nie wymaga zapisu. Impreza jest częścią oficjalnych obchodów rocznicy bitwy o Monte Cassino, które organizuje Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.