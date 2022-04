Dramatyczna obrona Mariupola

Ukraiński prezydent, Wołodymir Zełenski, wystąpił w poniedziałek zdalnie przed parlamentem Korei Południowej. Przyznał, że dziesiątki tysięcy rosyjskich wojsk szykują się do kolejnej ofensywy , zaznaczył też, że w Mariupolu z rąk Rosjan zginęło co najmniej kilkadziesiąt tysięcy osób. Wyliczył, że rosyjscy żołnierze zniszczyli kluczową infrastrukturę, ponad 300 szpitali i 1000 placówek edukacyjnych. Zełenski powiedział, że wojska Putina świadomie niszczyły dzielnice mieszkalne i miasta, atakując bezbronnych cywilów. – Teraz mamy tylko ruiny, zamiast tego, co kiedyś było normalnymi, spokojnymi miastami. Nie jesteśmy w stanie nawet policzyć zabitych – dodał ukraiński przywódca. Podkreślał, że „Ukraina potrzebuje pomocy, jeśli ma przetrwać wojnę”.

Rosja zagraża całej Europie, nie tylko Ukrainie. Nie zatrzyma się, dopóki nie zostanie do tego zmuszona – powiedział w poniedziałek prezydent Wołodymir Zełenski. Ukraiński przywódca przyznał, że dziesiątki tysięcy rosyjskich żołnierzy przygotowuje się do kolejnej ofensywy. – Ukraina potrzebuje pomocy, jeśli ma przetrwać wojnę – podkreślał Zełenski.

Z kolei w wystąpieniu opublikowanym w Internecie Zełenski przyznał, że będzie ubiegał się o jeszcze większą pomoc Zachodu i kolejne sankcje wobec Rosji. – Mogą użyć przeciwko nam jeszcze więcej pocisków, jeszcze więcej bomb lotniczych, ale przygotowujemy się do ich działań. Odpowiemy! – zaznaczył. Zełenski odniósł się w ten sposób do aktywności żołnierzy rosyjskich, którzy przegrupowują siły na wschodzie Ukrainy. W okolicach Iziumu w obwodzie charkowskim zameldowały się już jednostki wycofane wcześniej z północy kraju, a także dodatkowe konwoje logistyczne i jednostki artyleryjskie.

Ukraińskie władze informowały dziś także o kolejnych makabrycznych odkryciach w Borodziance, miejscowości położonej na zachód od Kijowa. Niedawno została ona przejęta przez siły ukraińskie. Miejscowość była wielokrotnie ostrzeliwana i bombardowana przez Rosjan, mimo że na jej terenie nie ma żadnych obiektów wojskowych. – Sytuacja w Borodziance jest jeszcze bardziej przerażająca niż w Buczy, gdzie dokonano masakry ludności cywilnej. W tym małym miasteczku jest więcej ofiar niż w Buczy – ocenił prezydent Ukrainy. Dzisiaj rano ukraiński wywiad wojskowy opublikował w Internecie dane osobowe rosyjskich żołnierzy, którzy mieli brać udział w zbrodniach wojennych popełnionych na ludności cywilnej w Borodziance.

Niezmiennie dramatyczna sytuacja jest w Mariupolu. Miasto od początku wojny jest oblężone przez najeźdźców, a mimo to ciągle się broni. Mieszkańcy pozbawieni są ogrzewania, wody, jedzenia, ale Rosjanie nie wpuszczają konwojów z pomocą humanitarną. Mimo kilku prób ewakuacji cywilów, pod ostrzałem okupantów znajdują się tysiące mieszkańców. Władze Mariupola informują, że każdego dnia przybywa zmarłych, których nie ma już gdzie grzebać. Groby powstają w środku miasta, obok osiedli czy zniszczonych centrów handlowych. – Zrobiliśmy wszystko, co możliwe i co niemożliwe. W poniedziałek prawdopodobnie stoczymy ostatnią walkę, ponieważ nie mamy już amunicji – podała w mediach społecznościowych ukraińska 36 Samodzielna Brygada Piechoty Morskiej, broniąca Mariupola. – Pozostała nam tylko walka wręcz. Oznacza to dla części z nas śmierć, a dla pozostałych niewolę – piszą w komunikacie.

Według najnowszych danych ONZ na Ukrainie zginęło co najmniej 1793 cywilów, a 2439 zostało rannych. W związku z ludobójstwem cywilów na Ukrainie 42 państwa złożyły już wnioski do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze.

O pomocy Ukrainie bardzo dużo mówiło się w miniony weekend za sprawą finału międzynarodowej akcji dobroczynnej „Stand up for Ukraine”. Kampania została zainicjowana przez Komisję Europejską i rząd Kanady we współpracy z organizacją Global Citizen. Finał kampanii „Stand up for Ukraine” odbył się w Warszawie, a głównymi gośćmi wydarzenia byli: prezydent RP Andrzej Duda, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, zdalnie premier Kanady Justin Trudeau oraz przywódca Ukrainy Wołodymir Zełenski.

– Dzisiaj stajemy w obronie Ukrainy, ale jednocześnie Ukraina staje w obronie nas. Ukraińcy walczą nie tylko o swoją wolność, ale także o naszą – powiedział prezydent Duda.

W ramach kampanii na rzecz pomocy ukraińskim uchodźcom wojennym zebrano ponad 10 mld euro.